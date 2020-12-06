Якщо ви вирішили активно займатися спортом, але через деякий час у вас зникла мотивація, тренування стають все важчими і важчими з кожним днем.

Як діяти, коли мотивації немає, розповідає mixsport в Instagram.

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Що робити, коли зникла мотивація

Правило 30 днів

Організму для адаптації до нових умов потрібно 4 тижні. Тому варто витримати перший місяць за будь-яких умов. Через такий термін тренування стануть для вас приємною звичкою.

Планування

Заняття спортом повинні стати для вас обов'язковою програмою як, наприклад, робота чи навчання. Вносьте усі тренування у свій графік, і не відхиляйтеся від нього.

Комфорт

Тренування мають бути комфортними. Для цього підберіть клуб поруч з домом чи роботою, визначтеся з часом, оберіть тренера, який вам буде подобатися. За таких умов заняття стануть комфортними.

Дотримуйтеся кількох правил, щоб тренування були у задоволення / Фото traingain

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Послідовність

Заняття спортом мають починатися поступово, навіть якщо це мінімальне навантаження. Організм повинен звикнути, тому серйозні тренування з самого старту стануть заважкими.

Усвідомленість

Ви маєте чітко розуміти ціль – для чого ви тренуєтеся? Заради схуднення чи нарощення м'язів, чи для гарної фізичної форми? Поясніть собі свою мету, це допоможе скоріше її досягти.

Приклад та натхнення

Якщо ви вирішили займатися спортом, напевно, у вас є люди, які вас мотивують. Це можуть бути майстри спорту чи чемпіони світу, чи звичайний тренер. Беріть приклад з тих, чий шлях вас надихає.