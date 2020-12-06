Если вы решили активно заниматься спортом, но через некоторое время у вас исчезла мотивация, тренировки становятся все тяжелее и тяжелее с каждым днем.

Как действовать, когда мотивации нет, рассказывает mixsport в Instagram.

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Что делать, когда исчезла мотивация

Правило 30 дней

Организма для адаптации к новым условиям нужно 4 недели. Поэтому следует выдержать первый месяц при любых условиях. Через такой срок тренировки станут для вас приятной привычкой.

Планирование

Занятия спортом должны стать для вас обязательной программой как, например, работа или обучение. Вносите все тренировки в свой график, и не отклоняйтесь от него.

Комфорт

Тренировки должны быть комфортными. Для этого подберите клуб рядом с домом или работой, определитесь со временем, выберите тренера, который вам нравится. При таких условиях занятия стант комфортными.

Придерживайтесь нескольких правил, чтобы тренировки были в удовольствие / Фото traingain

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Последовательность

Занятия спортом должны начинаться постепенно, даже если это минимальная нагрузка. Организм должен привыкнуть, поэтому серьезные тренировки с самого старта станут слишком сложными.

Осознанность

Вы должны четко понимать цель – для чего вы тренируетесь? Ради похудения или наращивания мышц, или для хорошей физической формы? Объясните себе свою цель, это поможет скорее ее достичь.

Пример и вдохновение

Если вы решили заниматься спортом, наверное, у вас есть люди, которые вас мотивируют. Это могут быть мастера спорта или чемпионы мира, или обычный тренер. Берите пример с тех, чей путь вас вдохновляет.