Домашние тренировки стали обязательной программой для спортсменов и не только. Это произошло в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Какие ошибки встречаются чаще всего во время домашних занятий спортом, пишет sportmix в Instagram. Читайте Как тренироваться и питаться во время простуды: полезные советы ТОП-7 ошибок во время домашних тренировок Игнорирование разминки и заминки. Довольно часто, занимаясь дома, мы игнорируем эти моменты, однако это опасно, ведь риск травмироваться. Бесконечное любимое упражнение. Если вам очень нравится какая-то тренировка, хочется снова и снова повторять ее. Но стоит учесть, что периодически необходимо менять нагрузки. Смотреть только на экран. Выполняйте упражнения перед зеркалом, это поможет контролировать правильность техники. Отвлекаться. На время занятия выключите уведомления и звук на телефоне, чтобы сосредоточиться на тренировке. Избегайте ошибок во время тренировок дома / Фото manfit​ ​Интересно Простая домашняя тренировка для любого возраста: видео упражнений Тренировка без отдыха. Ежедневные занятия не нужны – организм должен восстанавливаться. Подобный режим допускается, но только для профессиональных спортсменов. Длинные или короткие паузы между подходами. Для эффективной тренировки должен быть адекватный отдых. Тренер. Доверяйте только настоящим специалистам по похудению и фитнесу. Обязательно выбирайте профессионала с образованием и опытом работы. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mixsport (@mixsport_pro)