Домашние тренировки: названы основные ошибки
Домашние тренировки стали обязательной программой для спортсменов и не только. Это произошло в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Какие ошибки встречаются чаще всего во время домашних занятий спортом, пишет sportmix в Instagram.
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ТОП-7 ошибок во время домашних тренировок
- Игнорирование разминки и заминки. Довольно часто, занимаясь дома, мы игнорируем эти моменты, однако это опасно, ведь риск травмироваться.
- Бесконечное любимое упражнение. Если вам очень нравится какая-то тренировка, хочется снова и снова повторять ее. Но стоит учесть, что периодически необходимо менять нагрузки.
- Смотреть только на экран. Выполняйте упражнения перед зеркалом, это поможет контролировать правильность техники.
- Отвлекаться. На время занятия выключите уведомления и звук на телефоне, чтобы сосредоточиться на тренировке.
Избегайте ошибок во время тренировок дома / Фото manfit
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- Тренировка без отдыха. Ежедневные занятия не нужны – организм должен восстанавливаться. Подобный режим допускается, но только для профессиональных спортсменов.
- Длинные или короткие паузы между подходами. Для эффективной тренировки должен быть адекватный отдых.
- Тренер. Доверяйте только настоящим специалистам по похудению и фитнесу. Обязательно выбирайте профессионала с образованием и опытом работы.
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