Домашні тренування стали обов'язковою програмою для спортсменів і не тільки. Це сталося у тому числі через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Які помилки зустрічаються найчастіше під час домашніх занять спортом, пише sportmix в Instagram. Читайте Як тренуватися і харчуватися під час застуди: корисні поради ТОП-7 помилок під час домашніх тренувань Ігнорування розминки і заминки. Досить часто, займаючись вдома, ми ігноруємо ці моменти, однак це небезпечно, адже зростає ризик травмуватися. Безкінечна улюблена вправа. Якщо вам дуже подобається якесь тренування, хочеться знову і знову повторювати його. Але варто врахувати, що періодично необхідно змінювати навантаження. Дивитися лише на екран. Виконуйте вправи перед дзеркалом, це допоможе контролювати правильність техніки. Відволікатися. На час заняття вимкніть сповіщення та звук на телефоні, щоб зосередитися на тренуванні. Уникайте помилок під час тренувань вдома / Фото manfit ​Цікаво Просте домашнє тренування для будь-якого віку: відео вправ Тренування без відпочинку. Щоденні заняття не потрібні – організм має відновлюватися. Подібний режим допускається, але тільки для професійних спортсменів. Довгі або коротки паузи між підходами. Для ефективного тренування має бути адекватний відпочинок. Тренер. Довіряйте лише справжнім спеціалістам зі схуднення та фітнесу. Обов'язково вибирайте професіонала з освітою та досвідом роботи. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mixsport (@mixsport_pro)