Домашні тренування: названі основні помилки
Домашні тренування стали обов'язковою програмою для спортсменів і не тільки. Це сталося у тому числі через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.
Які помилки зустрічаються найчастіше під час домашніх занять спортом, пише sportmix в Instagram.
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ТОП-7 помилок під час домашніх тренувань
- Ігнорування розминки і заминки. Досить часто, займаючись вдома, ми ігноруємо ці моменти, однак це небезпечно, адже зростає ризик травмуватися.
- Безкінечна улюблена вправа. Якщо вам дуже подобається якесь тренування, хочеться знову і знову повторювати його. Але варто врахувати, що періодично необхідно змінювати навантаження.
- Дивитися лише на екран. Виконуйте вправи перед дзеркалом, це допоможе контролювати правильність техніки.
- Відволікатися. На час заняття вимкніть сповіщення та звук на телефоні, щоб зосередитися на тренуванні.
Уникайте помилок під час тренувань вдома / Фото manfit
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- Тренування без відпочинку. Щоденні заняття не потрібні – організм має відновлюватися. Подібний режим допускається, але тільки для професійних спортсменів.
- Довгі або коротки паузи між підходами. Для ефективного тренування має бути адекватний відпочинок.
- Тренер. Довіряйте лише справжнім спеціалістам зі схуднення та фітнесу. Обов'язково вибирайте професіонала з освітою та досвідом роботи.
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