Зима – не повод отказываться от тренировок. В холодное время года можно поискать альтернативу и перебраться в спортивный зал. Тем же, кто не представляет тренировок без свежего воздуха, советуем, как не заболеть.

О том, как тренироваться зимой на улице, сообщает Active 24 .

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Одежда для тренировок

Лучше всего – иметь специальную "умную одежду". Фактически, это снаряжение, в котором можно идти в поход, кататься на велосипеде и тому подобное.



Для зимних тренировок нужна правильная одежда / Фото elle.ua

Придерживайтесь принципа многослойности. Нижний слой – термобелье, которое должно отводить влагу от тела. Средний – флис или пуховая куртка, для того чтобы согревать вас.

Верхний слой одежды – куртка, которая защитит от осадков и ветра.

Где тренироваться

Лучше всего выполнять упражнения неподалеку от помещения, в котором можно согреться. Если вы новичок, не нужно идти на тренировку в глубину парка или в лес. Тренируйтесь рядом с домом – так вы сможете прекратить тренировки и попасть в тепло, когда вам это будет необходимо.



Во время тренировок не останавливайтесь и дышите через нос / Фото inde.io

Особенности тренировок зимой

Во время тренировок старайтесь не останавливаться. Даже если вы выполнили упражнение, не стойте и не садитесь отдыхать. Между упражнениями можете ходить, делать махи руками или ногами, наклоны. Но не прекращайте движение – это чревато переохлаждением.

С чего начать

Обязательно выполните разминку. Новичкам рекомендуют сделать ее в помещении. Прогрейте суставы и мышцы. Выполняйте обороты рук, ног, а также растяжку.

Помните: без разминки тренироваться на холоде опасно – это повышает риск травм.



Обязательно разогревайтесь перед тренировкой / Фото gorodokboxing.com

Как дышать

Лучше всего – дышать только носом. Так воздух будет прогреваться. Если у вас не получается дышать носом, прижмите язык к небу и вдыхайте воздух через рот. Этот способ также поможет согревать воздух.

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Что пить