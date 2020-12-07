Круговая аэробная тренировка на все тело: видео упражнений
Аэробные упражнения помогут укрепить все тело. Для этого необходимо регулярно выполнять тренировку.
Какие упражнения полезны, и как их правильно делать, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.
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Первое упражнение – отличный вариант для круговой тренировки. Для этого выполняйте его в течение 30-60 секунд в каждом круге. Также в нем можно увеличить амплитуду проседания таза вниз, что сделает упражнение более интенсивным.
Второе упражнение подойдет как для круговой (от 30 до 60 секунд), так и для линейной тренировки (3 подхода по 16 раз).
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Вы можете добавить в эту комбинацию вытягивание рук вверх во время выпрямления, тем самым сделав упражнение более интенсивным, – отметила Медушкина.
Она пояснила, что в обоих упражнениях можно регулировать интенсивность за счет увеличения скорости движения.
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