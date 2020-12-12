При регулярном выполнении этих упражнений вы увидите результат: мышцы пресса станут рельефнее, а живот – более упругим.

Про упражнения на пресс сообщает блог Sport Info Motivation в Instagram .

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Эта тренировка не занимает много времени / Фото fitcurves.org

Все упражнения нужно выполнять в течение одной минуты. Если есть достаточно времени, увеличивайте количество подходов. Сделайте тренировки дважды или трижды по кругу.

Комплекс на пресс

Лягте на спину, поднимите руки и согнутые ноги вверх. Медленно опускайте назад руку и противоположную ногу вниз. Затем поменяйте руку и ногу. Лежа на спине, ноги согнуты и стоят на полу. Руки за головой. Медленно поднимайте верхнюю часть тела, задерживайтесь в таком положении, так же медленно опускайтесь вниз. Лягте на спину, поднимите прямые ноги, голову и руки тяните вперед. Делайте ногами ножницы. Такая же начальная позиция. Руками упирайтесь в пол. Подтягивайте ноги к себе, сгибая в коленях. Планка на локтях и вытянутых руках. Станьте в планку и меняйте позицию: упирайтесь на локти, затем на ладони, далее – снова на локти.

Во время выполнения упражнений сконцентрируйтесь на дыхании. Ни в коем случае не задерживайте дыхание.



Выполняйте упражнения для пресса регулярно / Фото Massage

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Для плоского живота важно также правильно питаться. Если есть лишний вес – создавайте дефицит калорий.

Перед тренировкой лучше не есть в течение 2-3 часов. Не нужно выполнять упражнения сразу после еды.