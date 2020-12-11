Кто из нас не мечтает иметь идеальную фигуру и хороший пресс? Все это реально благодаря правильно подобранной тренировке.

Упражнения, которые помогут получить стальной пресс, показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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С чего начать

Для тренировки вам понадобится фитнес-коврик и питьевая вода. Перед началом комплекса, обязательно нужно сделать разминку.

Несмотря на то, что вы будете выполнять упражнения только на пресс, разминку необходимо делать на все тело, – пояснила Самойлова.

Идеальный пресс – это реально / Фото живуспортом

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Тренировка является круговой и состоит из 8 упражнений. Каждое выполняется в 3-4 подхода.

За тренировку вам необходимо выпить не менее 0,5 л воды.

Обязательно обращайте внимание на технику выполнения – от этого зависит результат ваших трудов.