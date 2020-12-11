Супер-пресс в домашних условиях: мощная тренировка от вице-чемпионки мира
Кто из нас не мечтает иметь идеальную фигуру и хороший пресс? Все это реально благодаря правильно подобранной тренировке.
Упражнения, которые помогут получить стальной пресс, показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.
Интересно Бег, крепатура и пресс: названы 5 популярных фитнес-сказок
С чего начать
Для тренировки вам понадобится фитнес-коврик и питьевая вода. Перед началом комплекса, обязательно нужно сделать разминку.
Несмотря на то, что вы будете выполнять упражнения только на пресс, разминку необходимо делать на все тело, – пояснила Самойлова.
Идеальный пресс – это реально / Фото живуспортом
Читайте 30 минут для всего тела: бодрая тренировка в домашних условиях – видео
Тренировка является круговой и состоит из 8 упражнений. Каждое выполняется в 3-4 подхода.
Обязательно обращайте внимание на технику выполнения – от этого зависит результат ваших трудов.
Поделиться новостью