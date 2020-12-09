Пытаясь избавиться от лишних килограммов и прийти в отличную форму, многие люди верят в фитнес-сказки, которые часто только мешают дойти к цели.

Какие мифы и слухи встречаются наиболее часто, рассказала основатель спортхаба ЕБШ Юлия Шум в своем Instagram.

Интересно Названы 8 бесполезных продуктов при правильном питании

ТОП-5 фитнес-мифов от Юлии Шум

1. Тренировки для одной зоны

Многие считают, что для плоского живота нужно качать пресс, а для стройности ног – приседать. Однако, по словам Юлии Шум, "тренировать одну зону, чтобы убрать с нее жир – абсурд".

2. Бег убивает колени

Для того чтобы бег был безопасным, необходимо грамотно подойти к вопросу и подобрать правильную нагрузку. В общем-то, это правило касается любых видов тренировок.

3. Чтобы похудеть, нужно тренироваться в жиросжигающей зоне пульса (150-150 ударов/мин.)

По словам Шум, это правило не является "волшебной пилюлей". Более того, человек не сможет долго тренироваться в подобном темпе. Гораздо важнее грамотно составить тренировку и продумать ее длительность.

Читайте Как похудеть, если нет времени и сил: фитнес-эксперт дала совет

Углеводное окно

Многие считают, что после тренировки можно есть что угодно, ведь нужно закрыть "углеводное окно", пока организм продолжает сжигать калории. На самом деле, распространены случаи, когда человек в этот отрезок времени съедает гораздо больше, чем потратил, что служит причиной отсутствия результатов.

5. Если нет крепатуры – тренировки не работают.

Ваши мышцы в любом случае напрягаются и работают при выполнении упражнений. Совсем не обязательно, чтобы нагрузка была чрезмерной и приводила к повреждению волокон, что и вызывает крепатуру, – пояснила Юлия Шум.