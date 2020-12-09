Намагаючись позбутися від зайвих кілограмів і прийти у відмінну форму, багато людей вірять у фітнес-казки, які часто лише заважають дійти до мети.

Які міфи і чутки зустрічаються найбільш часто, розповіла засновниця спортхаба ЄБШ Юлія Шум у своєму Instagram.

Цікаво Названі 8 непотрібних продуктів при правильному харчуванні

ТОП-5 фітнес-міфів від Юлії Шум

1. Тренування для однієї зони

Багато хто вважає, що для плоского живота потрібно качати прес, а для стрункості ніг – присідати. Однак, за словами Юлії Шум, "тренувати одну зону, щоб прибрати з неї жир – абсурд".

2. Біг вбиває коліна

Для того щоб біг був безпечним, необхідно грамотно підійти до питання і підібрати правильне навантаження. Загалом це правило стосується будь-яких видів тренувань.

3. Щоб схуднути, потрібно тренуватися в жироспалювальній зоні пульсу (150-150 ударів/хв.)

За словами Шум, це правило не є "чарівною пігулкою". Більш того, людина не зможе довго тренуватися у подібному темпі. Набагато важливіше грамотно скласти тренування і продумати його тривалість.

Читайте Як схуднути, якщо немає часу і сил: фітнес-експертка дала пораду

4. Вуглеводне вікно

Багато хто вважає, що після тренування можна їсти що завгодно, адже потрібно закрити "вуглеводне вікно", поки організм продовжує спалювати калорії. Насправді, поширені випадки, коли людина у цей відрізок часу з'їдає набагато більше, ніж витратила, що служить причиною відсутності результатів.

5. Якщо немає крепатури – тренування не працюють

Ваші м'язи у будь-якому випадку напружуються і працюють під час виконання вправ. Зовсім не обов'язково, щоб навантаження були надмірними і приводили до пошкодження волокон, що і викликає крепатуру, – пояснила Юлія Шум.