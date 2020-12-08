Названі 8 непотрібних продуктів при правильному харчуванні
Здоровий спосіб життя став трендом, проте багато хто, намагаючись збалансовано харчуватися, вживає зовсім не ті продукти, які варто.
Які продукти є марними при правильному харчуванні, розповіла засновник спортивного спортхаба ЄБШ (Єдина бійцівська школа) Юлія Шум у своєму Instagram.
Читайте Як схуднути, якщо немає часу і сил: фітнес-експертка дала пораду
ТОП-8 непотрібних продуктів при правильному харчуванні
Йогурти з добавками
Вони містять багато цукру, штучних добавок і ароматизаторів. Вибирайте натуральні йогурти, без добавок і з меншим строком придатності.
Макарони (не всі)
Допускається вживання макаронних виробів з твердих сортів пшениці, оскільки вони мають більш низький глікемічний індекс. Це говорить про те, що продукт повільно засвоюється і не провокує різкі скачки цукру і швидкого голоду в організмі. А ось макаронів з пшеничного борошна слід уникати – це легкозасвоювані вуглеводи, які перетворяться на жир.
Макарони з твердих сортів пшениці іноді можна вживати / Фото povar
Швидка вівсянка
Всі ми знаємо, що цей продукт економить нам час, адже запарюється дуже швидко. Однак при виробництві швидка вівсянка втрачає все корисне і залишаються одні вуглеводи, які без клітковини не приносять користі.
Манна каша
Вона складається з невеликої кількості білка, а також чистого крохмалю і простих вуглеводів, які містять порожні калорії.
Соки
Для того щоб зрозуміти, чому соки не варто вживати при правильному харчуванні – почитайте їхній склад. Рекомендується замінити їх свіжими фруктами.
Цікаво Схуднення і алкоголь: що відбувається в організмі при вживанні спиртного
Напівфабрикати
Різні напівфабрикати (пельмені, нагетси, млинчики) не несуть ніякої користі. Виняток – заморожені овочі. При правильній заморожування в них зберігається безліч вітамінів.
Білий рис
Вибирайте альтернативні варіанти: червоний, бурий, коричневий або чорний (до слова, він вважається найкориснішим різновидом крупи). Також звертайте увагу, що рис краще купувати нешліфований – велика частина вітамінів, мінералів, амінокислот містяться саме в оболонці зерна.
Готові салати
Ви завжди маєте бути в курсі, з чого і коли приготовлено страву. Часом салат з заправками, соусами та іншими добавками може чекати вас кілька днів. Їх калорійність зашкалює.
Поділитися новиною