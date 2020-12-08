Здоровий спосіб життя став трендом, проте багато хто, намагаючись збалансовано харчуватися, вживає зовсім не ті продукти, які варто.

Які продукти є марними при правильному харчуванні, розповіла засновник спортивного спортхаба ЄБШ (Єдина бійцівська школа) Юлія Шум у своєму Instagram.

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ТОП-8 непотрібних продуктів при правильному харчуванні

Йогурти з добавками

Вони містять багато цукру, штучних добавок і ароматизаторів. Вибирайте натуральні йогурти, без добавок і з меншим строком придатності.

Макарони (не всі)

Допускається вживання макаронних виробів з твердих сортів пшениці, оскільки вони мають більш низький глікемічний індекс. Це говорить про те, що продукт повільно засвоюється і не провокує різкі скачки цукру і швидкого голоду в організмі. А ось макаронів з пшеничного борошна слід уникати – це легкозасвоювані вуглеводи, які перетворяться на жир.

Макарони з твердих сортів пшениці іноді можна вживати / Фото povar

Швидка вівсянка

Всі ми знаємо, що цей продукт економить нам час, адже запарюється дуже швидко. Однак при виробництві швидка вівсянка втрачає все корисне і залишаються одні вуглеводи, які без клітковини не приносять користі.

Манна каша

Вона складається з невеликої кількості білка, а також чистого крохмалю і простих вуглеводів, які містять порожні калорії.

Соки

Для того щоб зрозуміти, чому соки не варто вживати при правильному харчуванні – почитайте їхній склад. Рекомендується замінити їх свіжими фруктами.

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Напівфабрикати

Різні напівфабрикати (пельмені, нагетси, млинчики) не несуть ніякої користі. Виняток – заморожені овочі. При правильній заморожування в них зберігається безліч вітамінів.

Білий рис

Вибирайте альтернативні варіанти: червоний, бурий, коричневий або чорний (до слова, він вважається найкориснішим різновидом крупи). Також звертайте увагу, що рис краще купувати нешліфований – велика частина вітамінів, мінералів, амінокислот містяться саме в оболонці зерна.

Готові салати

Ви завжди маєте бути в курсі, з чого і коли приготовлено страву. Часом салат з заправками, соусами та іншими добавками може чекати вас кілька днів. Їх калорійність зашкалює.