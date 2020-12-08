Здоровый образ жизни стал трендом, однако многие, стараясь сбалансировано питаться, употребляют совсем не те продукты, которые стоит.

Какие продукты являются бесполезными при правильном питании, рассказала основатель спортивного спортхаба ЕБШ (Единая бойцовская школа) Юлия Шум в своем Instagram.

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ТОП-8 бесполезных продуктов при ПП

Йогурты с добавками

Они содержат много сахара, искусственных добавок и ароматизаторов. Выбирайте натуральные йогурты, без добавок и с меньшим сроком хранения.

Макароны (не все)

Допускается употребление макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, так как они имеют более низкий гликемический индекс. Это говорит о том, что продукт медленно усваивается и не провоцирует резкие скачки сахара и быстрого голода в организме. А вот макарон из пшеничной муки следует избегать – это легкоусвояемые углеводы, которые превратятся в жир.

Макароны из твердых сортов пшеницы иногда можно употреблять / Фото povar

Быстрая овсянка

Все мы знаем, что этот продукт экономит нам время, ведь запаривается очень быстро. Однако при производстве быстрая овсянка теряет все полезное и остаются одни углеводы, которые без клетчатки не приносят пользы.

Манная каша

Она состоит из небольшого количества белка, а также чистого крахмала и простых углеводов, которые содержат пустые калории.

Соки

Для того чтобы понять, почему соки не стоит употреблять при правильном питании – почитайте их состав. Рекомендуется заменить их свежими фруктами.

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Полуфабрикаты

Различные полуфабрикаты (пельмени, наггетсы, блинчики) не несут никакой пользы. Исключение – замороженные овощи. При правильной заморозке в них сохраняется множество витаминов.

Белый рис

Выбирайте альтернативные варианты: красный, бурый, коричневый или черный (к слову, он считается самой полезной разновидностью крупы). Также обращайте внимание, что рис лучше покупать нешлифованный – большая часть витаминов, минералов, аминокислот содержатся именно в оболочке зерна.

Готовые салаты

Вы всегда должны быть в курсе, из чего и когда приготовлено блюдо. Порой салат с заправками, соусами и прочими добавками может ждать вас несколько дней. Их калорийность зашкаливает.