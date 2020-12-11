Хто з нас не мріє мати ідеальну фігуру та гарний прес? Все це реально за допомогою правильно підібраного тренування.

Вправи, які допоможуть отримати стальний прес, показала віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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З чого розпочати

Для тренування вам знадобиться фітнес-килимок і питна вода. Перед початком комплексу, обов'язково потрібно зробити розминку.

Незважаючи на те, що ви будете виконувати вправи тільки на прес, розминку необхідно робити на все тіло, – пояснила Самойлова.

Ідеальний прес – це реально / Фото живуспортом

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Тренування є круговим і складається з 8 вправ. Кожне виконується в 3-4 підходи.

За тренування вам необхідно випити не менше 0,5 л води.

Обов'язково звертайте увагу на техніку виконання – від цього залежить результат вашої праці.