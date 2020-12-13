Для того чтобы быть в хорошей форме и в зимнее время года, когда многие набирают лишний вес, нужно соблюдать несколько важных правил.

Как контролировать свое тело, рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Все привыкли, что холодное время года – идеальный период, чтоб подрасти в нужных местах. Народ активно набирает массу (кто мышечную, кто жировую), растут попы, щеки… С мыслью: "Потом подсушусь", в рот залетает все, что не приколочено. Обьемный свитер все скроет… – отметила Самойлова.

Как оставаться в хорошей форме

Чтоб поднабрать качественной мышечной массы, еда должна быть максимально чистой. Если вы не можете жить без вкусняшек – отведите им не более 10% рациона.

Но время от времени делайте фото "спиной в труселях". Если качество тела становится хуже, кожа рыхлая, целлюлит наступает, то возвращаемся к пункту 1, – добавила Самойлова.

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3. Обязательно необходимо делать индивидуальный расчет потребляемых КБЖУ (калорий, белков, жиров, углеводов) и четкое отслеживание изменений в своем теле.

Евгения Самойлова пояснила, что чужой опыт по КБЖУ ничего не даст, так как у каждого человека – свой обмен веществ, активность за день, своя композиция тела.

Только опытным путем можно понять, сколько вам надо есть за день калорий. Для этого выполняем себе расчет калорийности с небольшим профицитом калорий, ведем пищевой дневник и табличку с замерами своего тела, раз в 7-10 дней отслеживаем прогресс. Добавили еды немного – смотрим через время: если поплыл сильно живот, то стоп, уменьшаем Ккал, – уточнила спортсменка.

4. Если на весах +10 кг – это, по мнению чемпионки, является обжорством. В такой ситуации следует в тренировках сделать упор на отстающие мышечные группы, а также на питание, как указано в пункте 3.