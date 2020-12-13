Для того щоб бути у хорошій формі і в зимову пору року, коли багато хто набирає зайву вагу, потрібно дотримуватися кількох важливих правил.

Як контролювати своє тіло, розповіла віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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Всі звикли, що холодна пора року – ідеальний період, щоб підрости у потрібних місцях. Народ активно набирає масу (хто м'язову, хто жирову), ростуть попи, щоки... З думкою: "Потім підсушуся", в рот залітає все, що не приколочено. Об'ємний светр все приховає... – зазначила Самойлова.

Як залишатися у гарній формі

Щоб поднабрать якісної м'язової маси, їжа повинна бути максимально чистою. Якщо ви не можете жити без смаколиків – відведіть їм не більше 10% раціону.

Але час від часу робіть фото "спиною у труселях". Якщо якість тіла стає гіршою, шкіра пухка, целюліт наступає, то повертаємося до пункту 1, – додала Самойлова.

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Обов'язково необхідно робити індивідуальний розрахунок споживаних КБЖВ (калорій, білків, жирів, вуглеводів) і чітко відстежувати зміни у своєму тілі.

Євгенія Самойлова пояснила, що чужий досвід по КБЖВ нічого не дасть, тому що у кожної людини – свій обмін речовин, активність за день, своя композиція тіла.

Тільки дослідним шляхом можна зрозуміти, скільки вам треба їсти за день калорій. Для цього виконуємо собі розрахунок калорійності з невеликим профіцитом калорій, ведемо харчовий щоденник і табличку з вимірами свого тіла, раз на 7-10 днів відстежуємо прогрес. Додали їжі трохи – дивимося через час: якщо поплив сильно живіт, то стоп, зменшуємо Ккал, – уточнила спортсменка.

4. Якщо на вагах +10 кг – це, на думку чемпіонки, є переїданням. У такій ситуації слід в тренуваннях зробити упор на відстаючі м'язові групи, а також на харчування, як зазначено у пункті 3.

Как не набрать лишний вес зимой: 4 совета от чемпионки

Для того чтобы быть в хорошей форме и в зимнее время года, когда все набирают лишний вес, нужно соблюдать несколько важных правил.

Как контролировать свое тело, рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Все привыкли, что холодное время года – идеальный период, чтоб подрасти в нужных местах. Народ активно набирает массу (кто мышечную, кто жировую), растут попы, щеки… С мыслью: "Потом подсушусь", в рот залетает все, что не приколочено. Обьемный свитер все скроет… – отметила Самойлова.

Как оставаться в хорошей форме

Чтоб поднабрать качественной мышечной массы, еда должна быть максимально чистой. Если вы не можете жить без вкусняшек – отведите им не более 10% рациона.

Но время от времени делайте фото "спиной в труселях". Если качество тела становится хуже, кожа рыхлая, целлюлит наступает, то возвращаемся к пункту 1, – добавила Самойлова.

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3. Обязательно необходимо делать индивидуальный расчет потребляемых КБЖУ (калорий, белков, жиров, углеводов) и четкое отслеживание изменений в своем теле.

Евгения Самойлова пояснила, что чужой опыт по КБЖУ ничего не даст, так как у каждого человека – свой обмен веществ, активность за день, своя композиция тела.

Только опытным путем можно понять, сколько вам надо есть за день калорий. Для этого выполняем себе расчет калорийности с небольшим профицитом калорий, ведем пищевой дневник и табличку с замерами своего тела, раз в 7-10 дней отслеживаем прогресс. Добавили еды немного – смотрим через время: если поплыл сильно живот, то стоп, уменьшаем Ккал, – уточнила спортсменка.

4. Если на весах +10 кг – это, по мнению чемпионки, является обжорством. В такой ситуации следует в тренировках сделать упор на отстающие мышечные группы, а также на питание, как указано в пункте 3.