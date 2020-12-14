Кофе – напиток, который обожают сотни тысяч, если не миллионы, людей во всем мире. А если еще и с молоком – гораздо больше.

Как кофе с молоком влияет на организм, рассказала диетолог Татьяна Лакуста в своем Instagram.

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Достоверные факты о кофе с молоком:

Молоко снижает антиоксидантную активность напитков.

В одной чашке молока содержится 12 грамм сахара. Поэтому неудивительно, если человек, регулярно употребляющий кофе с молоком, будет набирать вес.

Поэтому неудивительно, если человек, регулярно употребляющий кофе с молоком, будет набирать вес. Если у человека есть непереносимость лактозы высокой степени, могут наблюдаться неприятные кишечные симптомы.

Кофе с молоком обожают очень многие / Фото slavinfo

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Молоко никак не влияет на переваривание еды и не вызывает камни в кишечнике, как многие утверждают.

и не вызывает камни в кишечнике, как многие утверждают. Кофе с молоком является приемом пищи , а не напитком. В стакане молока – 150 Ккал.

, а не напитком. В стакане молока – 150 Ккал. Если вы выпьете кофе с молоком вместе с полноценным приемом пищи, это снизит абсорбцию железа, кальция, магния, витаминов группы В.

Пить или не пить – вывод делайте самостоятельно, мое дело – рассказать реалии, чтобы вы не путались в мифах, – добавила Лакуста.