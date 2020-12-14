Кофе с молоком: все за и против от диетолога
Кофе – напиток, который обожают сотни тысяч, если не миллионы, людей во всем мире. А если еще и с молоком – гораздо больше.
Как кофе с молоком влияет на организм, рассказала диетолог Татьяна Лакуста в своем Instagram.
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Достоверные факты о кофе с молоком:
- Молоко снижает антиоксидантную активность напитков.
- В одной чашке молока содержится 12 грамм сахара. Поэтому неудивительно, если человек, регулярно употребляющий кофе с молоком, будет набирать вес.
- Если у человека есть непереносимость лактозы высокой степени, могут наблюдаться неприятные кишечные симптомы.
Кофе с молоком обожают очень многие / Фото slavinfo
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- Молоко никак не влияет на переваривание еды и не вызывает камни в кишечнике, как многие утверждают.
- Кофе с молоком является приемом пищи, а не напитком. В стакане молока – 150 Ккал.
- Если вы выпьете кофе с молоком вместе с полноценным приемом пищи, это снизит абсорбцию железа, кальция, магния, витаминов группы В.
Пить или не пить – вывод делайте самостоятельно, мое дело – рассказать реалии, чтобы вы не путались в мифах, – добавила Лакуста.
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