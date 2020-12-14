Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 регулируют работу организма. Они помогают преодолевать воспалительные процессы, влияют на формирование иммунитета и даже на работу мозга.

О симптомах недостатка Омега-3 сообщает Active 24 .

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Самый известный продукт, содержащий Омега-3 – это рыбий жир / Фото numer.at.ua

Рыбий жир – один из элементов, который помогает поддерживать красоту и здоровье тела. В своем составе он содержит жирные кислоты Омега-3.

Эти кислоты помогают организму формировать иммунитет и защищают от внешних негативных факторов.



При недостатке жирных кислот нарушается работа всего организма / Фото timesofindia.indiatimes.com

Основные симптомы недостатка Омега-3 в организме:

Ухудшение памяти. Снижение иммунитета. Проблемы с сердцем. Боль в суставах. Всегда холодные руки и ноги. Низкий уровень энергии. Нездоровый цвет лица. Увеличение веса без причины.

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Где брать Омега-3



Для того, чтобы получить достаточно жирных кислот, нужно сбалансировать рацион / Фото pennmedicine.org

Существуют различные добавки, содержащие ненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Самая известная из них – это "рыбий жир".