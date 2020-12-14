Холодные руки и мало сил: как понять, что у вас дефицит Омега-3
Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 регулируют работу организма. Они помогают преодолевать воспалительные процессы, влияют на формирование иммунитета и даже на работу мозга.
О симптомах недостатка Омега-3 сообщает Active 24.
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Самый известный продукт, содержащий Омега-3 – это рыбий жир / Фото numer.at.ua
Рыбий жир – один из элементов, который помогает поддерживать красоту и здоровье тела. В своем составе он содержит жирные кислоты Омега-3.
Эти кислоты помогают организму формировать иммунитет и защищают от внешних негативных факторов.
При недостатке жирных кислот нарушается работа всего организма / Фото timesofindia.indiatimes.com
Основные симптомы недостатка Омега-3 в организме:
- Ухудшение памяти.
- Снижение иммунитета.
- Проблемы с сердцем.
- Боль в суставах.
- Всегда холодные руки и ноги.
- Низкий уровень энергии.
- Нездоровый цвет лица.
- Увеличение веса без причины.
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Где брать Омега-3
Для того, чтобы получить достаточно жирных кислот, нужно сбалансировать рацион / Фото pennmedicine.org
Существуют различные добавки, содержащие ненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Самая известная из них – это "рыбий жир".
Кроме того, специалисты советуют употреблять рыбу. Если дважды в неделю есть жирную морскую рыбу: сельдь, скумбрию, лосося, сардины и так далее – вы получите необходимое количество жирных кислот. Также Омега-3 содержатся в растительном масле, орехах и семенах льна.
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