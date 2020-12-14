Овощи необходимо употреблять ежедневно – об этом знают все. В зимнее время года организму особенно нужны витамины.

Какие овощи включить в рацион зимой, рассказала диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

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Кроме капусты, моркови, свеклы, я советую корнеплоды – сельдерей, пастернак, топинамбур. И, конечно же, репчатый лук. Это те овощи, которые доступны всю зиму. Они хорошо хранятся, их всегда можно найти на полках магазинов, – отметила Фус.

По ее словам, также в рацион следует включать замороженные овощи, например, цветную и брюссельскую капусту, брокколи, баклажаны, кабачки, лук порей, помидоры и перец.

Также диетолог порекомендовала добавить в меню молодую стручковую (спаржевую) фасоль. Несмотря на то, что она относится к бобовым, "по количеству белка, жиров и пищевых волокон ее можно отнести к овощной группе продуктов".

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Она отметила, что овощи в замороженном виде – тоже полезны и почти не уступают свежим. Кроме того, из них можно приготовить множество разнообразных блюд.

Я, например, люблю овощные роллы из смеси капуст, лука и сыра, омлет с брокколи и горошком, пироги в тонком бездрожжевом тесте с различными вариантами начинок из овощей, густые супы-пюре и пр. Причем эти овощи хорошо сочетаются с птицей, мясом, рыбой, яйцами, сыром. А чтобы сохранить пищевую ценность, например, капуст, их лучше сначала приготовить на пару, а уже потом использовать для приготовления разнообразных блюд.⁣⁣⠀