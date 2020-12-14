Овочі необхідно вживати щодня – про це знають всі. У зимову пору року організму особливо потрібні вітаміни.

Які овочі включити в раціон взимку, розповіла дієтолог Світлана Фус в своєму Instagram.

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Крім капусти, моркви, буряка, я раджу коренеплоди – селера, пастернак, топінамбур. І, звичайно ж, ріпчаста цибуля. Це ті овочі, які доступні всю зиму. Вони добре зберігаються, їх завжди можна знайти на полицях магазинів, – зазначила Фус.

За її словами, також в раціон слід включати заморожені овочі, наприклад, цвітну і брюссельську капусту, броколі, баклажани, кабачки, цибуля порей, помідори і перець.

Також дієтологиня порекомендувала додати в меню молоду стручкову (спаржеву) квасолю. Незважаючи на те, що вона відноситься до бобових, "за кількістю білка, жирів і харчових волокон її можна віднести до овочевої групи продуктів".

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Вона зазначила, що овочі у замороженому вигляді – теж корисні і майже не поступаються свіжим. Крім того, з них можна приготувати безліч різноманітних страв.

Я, наприклад, люблю овочеві роли з суміші капусти, цибулі та сиру, омлет з броколі і горошком, пироги в тонкому бездріжджовому тісты з різними варіантами начинок з овочів, густі супи-пюре та ін. Причому ці овочі добре поєднуються з птицею, м'ясом, рибою, яйцями, сиром. А щоб зберегти харчову цінність, наприклад, капуст, їх краще спочатку приготувати на пару, а вже потім використовувати для приготування різноманітних блюд.⁣⁣ ⠀⠀