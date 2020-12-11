Многие считают, что правильно питание – это дорого и долго, ведь приготовлению еды нужно уделять время.

Как сделать процесс готовки максимально быстрым, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

Читайте Питание до и после тренировок: что можно есть и когда

Лайфхаки от Екатерины Медушкиной

️1. Используйте духовку – вы можете одновременно готовить несколько блюд в пакетах для запекания.

2. Мультиварка. Удобный способ быстро приготовить еду – сложили ингредиенты, нажали таймер.

3. Правильные готовые продукты. Если у вас есть вареные яйца, запеченное куриное филе, консервированный тунец, молочные продукты, овощи и фрукты – этого достаточно, чтобы спланировать полноценный прием пищи.

4. Гарнир – приготовленные гречка или рис отлично хранятся, поэтому не нужно готовить каждый день.

5. Готовьте сразу на 2-3 дня и храните порционно в ланч-боксах.

6. Если вам необходимо готовить еду для семьи – адаптируйте блюда под себя.

Отложите часть салата и заправьте не майонезом, а йогуртом. Котлеты не жарить, а запекать или готовить на пару и т.д., – ️отметила Медушкина.

7. Готовьте завтраки с вечера. Это могут быть: запеканка, овсянка в банке, отварные яйца.

Интересно Как похудеть, если нет времени и сил: фитнес-эксперт дала совет

8. Продукты и готовые блюда можно замораживать. Если делать это правильно, они не потеряют своих качеств. Замораживать можно домашние полуфабрикаты, готовые блюда, которых получилось много, овощи и зелень, а также свой рацион на несколько дней.

Как правильно замораживать продукты