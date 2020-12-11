Правильное питание: 8 лайфхаков, как быстро приготовить еду
Многие считают, что правильно питание – это дорого и долго, ведь приготовлению еды нужно уделять время.
Как сделать процесс готовки максимально быстрым, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Лайфхаки от Екатерины Медушкиной
️1. Используйте духовку – вы можете одновременно готовить несколько блюд в пакетах для запекания.
2. Мультиварка. Удобный способ быстро приготовить еду – сложили ингредиенты, нажали таймер.
3. Правильные готовые продукты. Если у вас есть вареные яйца, запеченное куриное филе, консервированный тунец, молочные продукты, овощи и фрукты – этого достаточно, чтобы спланировать полноценный прием пищи.
4. Гарнир – приготовленные гречка или рис отлично хранятся, поэтому не нужно готовить каждый день.
5. Готовьте сразу на 2-3 дня и храните порционно в ланч-боксах.
6. Если вам необходимо готовить еду для семьи – адаптируйте блюда под себя.
Отложите часть салата и заправьте не майонезом, а йогуртом. Котлеты не жарить, а запекать или готовить на пару и т.д., – ️отметила Медушкина.
7. Готовьте завтраки с вечера. Это могут быть: запеканка, овсянка в банке, отварные яйца.
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8. Продукты и готовые блюда можно замораживать. Если делать это правильно, они не потеряют своих качеств. Замораживать можно домашние полуфабрикаты, готовые блюда, которых получилось много, овощи и зелень, а также свой рацион на несколько дней.
Как правильно замораживать продукты
- Все должно быть в герметичных емкостях, чтобы избежать посторонних запахов.
- Порционно (так вы сможете достать нужное количество).
- Не набивайте ящик в морозилке – воздух должен циркулировать.
- Н️а пакетах обязательно указывайте дату и содержимое.
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