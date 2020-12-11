Багато хто вважає, що правильне харчування – це дорого і довго, адже приготуванню їжі потрібно приділяти час.

Як зробити процес готування максимально швидким, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в своєму Instagram.

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Лайфхаки від Катерини Медушкіної

1. Використовуйте духовку – ви можете одночасно готувати кілька страв у пакетах для запікання.

2. Мультиварка. Зручний спосіб швидкий приготувати їжу – склали інгредієнти, натиснули таймер.

3. Правильні готові продукти. Якщо у вас є варені яйця, запечене куряче філе, консервований тунець, молочні продукти, овочі та фрукти – цього достатньо, щоб спланувати повноцінний прийом їжі.

4. Гарнір – приготовані гречка або рис відмінно зберігаються, тому не потрібно готувати кожен день.

5. Готуйте відразу на 2-3 дні і зберігайте порційно в ланч-боксах.

6. Якщо вам необхідно готувати їжу для сім'ї – адаптуйте страви під себе.

Відкладіть частину салату і заправте майонезом, а йогуртом. Котлети не смажити, а запікати або готувати на пару і т.д., – зазначив Медушкіна.

7. Готуйте сніданки з вечора. Це можуть бути: запіканка, вівсянка у банці, відварені яйця.

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8. Продукти і готові страви можна заморожувати. Якщо робити це правильно, вони не втратять своїх якостей. Заморожувати можна домашні напівфабрикати, готові страви, яких вийшло багато, овочі і зелень, а також свій раціон на кілька днів.

Як правильно заморожувати продукти