Правильне харчування: 8 лайфхаків, як швидко приготувати їжу
Багато хто вважає, що правильне харчування – це дорого і довго, адже приготуванню їжі потрібно приділяти час.
Як зробити процес готування максимально швидким, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в своєму Instagram.
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Лайфхаки від Катерини Медушкіної
1. Використовуйте духовку – ви можете одночасно готувати кілька страв у пакетах для запікання.
2. Мультиварка. Зручний спосіб швидкий приготувати їжу – склали інгредієнти, натиснули таймер.
3. Правильні готові продукти. Якщо у вас є варені яйця, запечене куряче філе, консервований тунець, молочні продукти, овочі та фрукти – цього достатньо, щоб спланувати повноцінний прийом їжі.
4. Гарнір – приготовані гречка або рис відмінно зберігаються, тому не потрібно готувати кожен день.
5. Готуйте відразу на 2-3 дні і зберігайте порційно в ланч-боксах.
6. Якщо вам необхідно готувати їжу для сім'ї – адаптуйте страви під себе.
Відкладіть частину салату і заправте майонезом, а йогуртом. Котлети не смажити, а запікати або готувати на пару і т.д., – зазначив Медушкіна.
7. Готуйте сніданки з вечора. Це можуть бути: запіканка, вівсянка у банці, відварені яйця.
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8. Продукти і готові страви можна заморожувати. Якщо робити це правильно, вони не втратять своїх якостей. Заморожувати можна домашні напівфабрикати, готові страви, яких вийшло багато, овочі і зелень, а також свій раціон на кілька днів.
Як правильно заморожувати продукти
- Все повинно бути в герметичних ємностях, щоб уникнути сторонніх запахів.
- Порційно (так ви зможете дістати потрібну кількість).
- Не набивайте ящики у морозилці – повітря має циркулювати.
- Н️а пакетах обов'язково вказуйте дату і вміст.
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