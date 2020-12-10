Харчування до та після тренувань: що можна їсти і коли
Для того щоб вправи приносили максимальний ефект, необхідно правильно харчуватися до та після тренування.
Що і коли треба їсти, якщо у вас тренування, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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За її словами, неважливо, хочете ви набрати м'язову масу чи спалити жир, – збалансоване харчування поліпшить результати.
Головне правило – ніяких тренувань на голодний шлунок! У вас просто не буде вистачати енергії, і організм, крім жиру, буде задіяти джерелом енергії амінокислоти, спалюючи м'язи. Плюс буде відбирати харчування у найбільш глюкозалежного органу – головного мозку. Звідси і запаморочення, а іноді і втрата свідомості під час тренування, – пояснила Медушкіна.
Що і коли їсти перед тренуванням
- Повноцінний прийом їжі, що включає білок і складні вуглеводи, має бути за 1,5-2 години до заняття.
Що їсти після тренування
- протягом 5-10 хвилин після заняття – закриваємо "вуглеводне вікно". Це може бути банан або кілька фініків, можна інший солодкий фрукт, або випити гейнер. Також відмінний час для амінокислот ВСАА, якщо ви їх приймаєте.
- протягом 15-20 хвилин після тренування – закриваємо "золоте метаболічну вікно" (сироватковий ізолят).
- через 40-60 хвилин після тренування необхідний повноцінний прийом їжі. Він має складатися зі складних вуглеводів (каші) і легкозасвоюваного білка (біла риба).
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Харчування до і після тренування впливає на ефективність / Фото advicefamily
Важливі нюанси
- Якщо тренування рано вранці, за 20 хвилин до початку заняття рекомендується з'їсти два яєчних білка або ж за 40-60 хвилин – 30-40 г каші (вказана вага сухого продукту).
- Якщо заняття після вечері, додайте в останній прийом їжі 3-4 столових ложки каші. Після тренування також потрібно з'їсти стільки ж каші.
- За 2 години до і протягом 4 годин після тренування виключаємо жири. Це дозволить в повній мірі засвоїтися білкам і вуглеводів.
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