Для того щоб вправи приносили максимальний ефект, необхідно правильно харчуватися до та після тренування.

Що і коли треба їсти, якщо у вас тренування, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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За її словами, неважливо, хочете ви набрати м'язову масу чи спалити жир, – збалансоване харчування поліпшить результати.

Головне правило – ніяких тренувань на голодний шлунок! У вас просто не буде вистачати енергії, і організм, крім жиру, буде задіяти джерелом енергії амінокислоти, спалюючи м'язи. Плюс буде відбирати харчування у найбільш глюкозалежного органу – головного мозку. Звідси і запаморочення, а іноді і втрата свідомості під час тренування, – пояснила Медушкіна.

Що і коли їсти перед тренуванням

Повноцінний прийом їжі, що включає білок і складні вуглеводи, має бути за 1,5-2 години до заняття.

Що їсти після тренування

протягом 5-10 хвилин після заняття – закриваємо "вуглеводне вікно" . Це може бути банан або кілька фініків, можна інший солодкий фрукт, або випити гейнер. Також відмінний час для амінокислот ВСАА, якщо ви їх приймаєте.

після заняття – . Це може бути банан або кілька фініків, можна інший солодкий фрукт, або випити гейнер. Також відмінний час для амінокислот ВСАА, якщо ви їх приймаєте. протягом 15-20 хвилин після тренування – закриваємо "золоте метаболічну вікно" (сироватковий ізолят).

після тренування – закриваємо "золоте метаболічну вікно" (сироватковий ізолят). через 40-60 хвилин після тренування необхідний повноцінний прийом їжі. Він має складатися зі складних вуглеводів (каші) і легкозасвоюваного білка (біла риба).

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Харчування до і після тренування впливає на ефективність / Фото advicefamily

Важливі нюанси