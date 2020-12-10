Для того чтобы упражнения приносили максимальный эффект, необходимо правильно питаться до и после тренировки.

Что и когда нужно есть, если у вас тренировка, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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По ее словам, неважно, хотите вы набрать мышечную массу или сжечь жир, – сбалансированное питание улучшит результаты.

Главное правило – никаких тренировок на голодный желудок! У вас просто не будет хватать энергии, и организм помимо жира будет задействовать в качестве источника энергии аминокислоты, сжигая мышцы. Плюс будет отбирать питание у самого глюкозависимого органа – головного мозга. Отсюда и головокружения, а иногда и потеря сознания во время тренировки, – пояснила Медушкина.

Что и когда есть перед тренировкой

Полноценный прием пищи, включающий белок и сложные углеводы, должен быть за 1,5-2 часа до занятия.

Что есть после тренировки

в течение 5-10 минут после занятия – закрываем "углеводное окно" . Это может быть банан или пару фиников, можно другой сладкий фрукт, или выпить гейнер. Также отличное время для аминокислот ВСАА, если вы их принимаете.

после занятия – . Это может быть банан или пару фиников, можно другой сладкий фрукт, или выпить гейнер. Также отличное время для аминокислот ВСАА, если вы их принимаете. в течение 15-20 минут после тренировки – закрываем "золотое метаболическое окно" (сывороточный изолят).

после тренировки – закрываем (сывороточный изолят). через 40-60 минут после тренировки необходим полноценный прием пищи. Он должен состоять из сложных углеводов (каши) и легкоусвояемого белка (белая рыба).

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Питание до и после тренировки влияет на эффективность / Фото advicefamily

Важные нюансы