Холодні руки й мало сил: як зрозуміти, що у вас дефіцит Омега-3
Ненасичені жирні кислоти Омега-3 регулюють роботу організму. Вони допомагають долати запальні процеси, впливають на формування імунітету і навіть на роботу мозку.
Про симптоми нестачі Омега-3 повідомляє Active 24.
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Найвідоміший продукт, що містить Омега-3 – це риб'ячий жир / Фото numer.at.ua
Риб'ячий жир – один з елементів, що допомагає підтримувати красу та здоров'я тіла. У своєму складі він містить жирні кислоти Омега-3.
Ці кислоти допомагають організму формувати імунітет і захищають від зовнішніх негативних факторів.
При нестачі жирних кислот порушується робота усього організму / Фото timesofindia.indiatimes.com
Основні симптоми нестачі Омега-3 в організмі:
- Погіршення пам'яті.
- Зниження імунітету.
- Проблеми з серцем.
- Біль в суглобах.
- Завжди холодні руки та ноги.
- Низький рівень енергії.
- Нездоровий колір обличчя.
- Збільшення ваги без причини.
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Де брати Омега-3
Для того, щоб одержати достатньо жирних кислот, потрібно збалансувати раціон / Фото pennmedicine.org
Існують різні добавки, що містять ненасичені жирні кислоти Омега-3. Найвідоміша з них – це "риб'ячий жир".
Окрім того, фахівці радять вживати рибу. Якщо двічі на тиждень вживати жирну морську рибу: оселедець, скумбрію, лосося, сардину тощо – ви отримаєте необхідну кількість жирних кислот. Також Омега-3 містяться в рослинній олії, горіхах і насінні льону.
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