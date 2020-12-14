Ненасичені жирні кислоти Омега-3 регулюють роботу організму. Вони допомагають долати запальні процеси, впливають на формування імунітету і навіть на роботу мозку.

Про симптоми нестачі Омега-3 повідомляє Active 24.

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Найвідоміший продукт, що містить Омега-3 – це риб'ячий жир / Фото numer.at.ua

Риб'ячий жир – один з елементів, що допомагає підтримувати красу та здоров'я тіла. У своєму складі він містить жирні кислоти Омега-3.

Ці кислоти допомагають організму формувати імунітет і захищають від зовнішніх негативних факторів.



При нестачі жирних кислот порушується робота усього організму / Фото timesofindia.indiatimes.com

Основні симптоми нестачі Омега-3 в організмі:

Погіршення пам'яті. Зниження імунітету. Проблеми з серцем. Біль в суглобах. Завжди холодні руки та ноги. Низький рівень енергії. Нездоровий колір обличчя. Збільшення ваги без причини.

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Де брати Омега-3



Для того, щоб одержати достатньо жирних кислот, потрібно збалансувати раціон / Фото pennmedicine.org

Існують різні добавки, що містять ненасичені жирні кислоти Омега-3. Найвідоміша з них – це "риб'ячий жир".

Окрім того, фахівці радять вживати рибу. Якщо двічі на тиждень вживати жирну морську рибу: оселедець, скумбрію, лосося, сардину тощо – ви отримаєте необхідну кількість жирних кислот. Також Омега-3 містяться в рослинній олії, горіхах і насінні льону.