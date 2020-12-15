Названо напої, які потрібно виключити для схуднення
Якщо ви мрієте позбутися від зайвої ваги – придивіться, які напої ви вживаєте.
У більшості з них є цукор, ароматизатори і багато-багато калорій, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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Від яких напоїв потрібно відмовитися
1. Солодкі газовані напої містять безліч барвників, ароматизаторів і цукру. Ви повинні розуміти, що прості цукри швидко піднімають рівень глюкози у крові, а її надлишок йде в жир.
Вуглекислий газ додає швидкості цьому засвоєнню і навіть при невеликій калорійності (25-26 калорій) всі ці цукри йдуть у накопичення в жир, – пояснила Медушкіна.
2. Напої накшталт "коли лайт" без калорій і цукру містять:
- цукрозамінники, які дають напою смак і підвищують апетит. Після них хочеться їсти все підряд.
- фосфорну кислоту, яка руйнує кістки і може привести до остеопорозу.
- кофеїн, що володіє сечогінним ефектом.
- двоокис вуглецю, який подразнює слизову шлунка, стимулює викид соляної кислоти і може привести до гастритів і виразки шлунка.
3. Кава. Тут все залежить від конкретного напою:
- чорна кава – 2 Ккал;
- капучино – 130 Ккал;
- латте – 180 Ккал;
- мокко – 330 Ккал;
- фрапе – 355 Ккал;
- фрапучино – 500 Ккал.
І це ще без додаткових сиропів і цукру. Чашка капучино за кількістю калорій тягне на нормальну порцію курячої грудки. Ось вам і "лише чашечка кави", – роз'яснила фітнес-експертка.
Ваші улюблені напої можуть приховувати калорії / Фото pinterest
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4. Алкоголь
Етиловий спирт – це порожні калорії. 1 г спирту = 7 Ккал. Чим міцніший напій – тим він калорійніший. Якщо сухе червоне вино – це 80 Ккал на 100 г, то горілка, текіла або віскі – вже 280 Ккал. Особлива бомба уповільненої дії – лікери і настоянки, в них, крім спирту, ще й кінська доза цукру, – уточнила Катерина Медушкіна.
Вона додала, що алкоголь також розпалює апетит і хочеться їсти все "від жирних салатів і свинячих ніг до десертів".
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