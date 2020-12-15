Якщо ви мрієте позбутися від зайвої ваги – придивіться, які напої ви вживаєте.

У більшості з них є цукор, ароматизатори і багато-багато калорій, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Від яких напоїв потрібно відмовитися

1. Солодкі газовані напої містять безліч барвників, ароматизаторів і цукру. Ви повинні розуміти, що прості цукри швидко піднімають рівень глюкози у крові, а її надлишок йде в жир.

Вуглекислий газ додає швидкості цьому засвоєнню і навіть при невеликій калорійності (25-26 калорій) всі ці цукри йдуть у накопичення в жир, – пояснила Медушкіна.

2. Напої накшталт "коли лайт" без калорій і цукру містять:

цукрозамінники, які дають напою смак і підвищують апетит. Після них хочеться їсти все підряд.

фосфорну кислоту, яка руйнує кістки і може привести до остеопорозу.

кофеїн, що володіє сечогінним ефектом.

двоокис вуглецю, який подразнює слизову шлунка, стимулює викид соляної кислоти і може привести до гастритів і виразки шлунка.

3. Кава. Тут все залежить від конкретного напою:

чорна кава – 2 Ккал;

– 2 Ккал; капучино – 130 Ккал;

– 130 Ккал; латте – 180 Ккал;

– 180 Ккал; мокко – 330 Ккал;

– 330 Ккал; фрапе – 355 Ккал;

– 355 Ккал; фрапучино – 500 Ккал.

І це ще без додаткових сиропів і цукру. Чашка капучино за кількістю калорій тягне на нормальну порцію курячої грудки. Ось вам і "лише чашечка кави", – роз'яснила фітнес-експертка.

Ваші улюблені напої можуть приховувати калорії / Фото pinterest

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4. Алкоголь

Етиловий спирт – це порожні калорії. 1 г спирту = 7 Ккал. Чим міцніший напій – тим він калорійніший. Якщо сухе червоне вино – це 80 Ккал на 100 г, то горілка, текіла або віскі – вже 280 Ккал. Особлива бомба уповільненої дії – лікери і настоянки, в них, крім спирту, ще й кінська доза цукру, – уточнила Катерина Медушкіна.

Вона додала, що алкоголь також розпалює апетит і хочеться їсти все "від жирних салатів і свинячих ніг до десертів".