Если вы мечтаете избавиться от лишнего веса – присмотритесь, какие напитки вы употребляете.

В большинстве из них есть сахар, ароматизаторы и много-много калорий, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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От каких напитков нужно отказаться

1. Сладкие газированные напитки содержат множество красителей, ароматизаторов и сахара. Вы должны понимать, что простые сахара быстро поднимают уровень глюкозы в крови, а ее излишек уходит в жир.

Углекислый газ добавляет скорости этому усвоению и даже при небольшой калорийности (25-26 калорий) все эти сахара уходят в накопление в жир, – пояснила Медушкина.

2. Напитки по типу "колы лайт" без калорий и сахара содержат:

сахарозаменители, которые дают напитку вкус и повышают аппетит. После них хочется есть все подряд.

фосфорную кислоту, которая разрушает кости и может привести к остеопорозу.

кофеин, обладающий мочегонным эффектом.

двуокись углерода, которая раздражает слизистую желудка, стимулирует выброс соляной кислоты и может привести к гастритам и язве желудка.

3. Кофе. Здесь все зависит от конкретного напитка:

черный кофе – 2 Ккал;

– 2 Ккал; капучино – 130 Ккал;

– 130 Ккал; латте – 180 Ккал;

– 180 Ккал; мокко – 330 Ккал;

– 330 Ккал; фраппе – 355 Ккал;

– 355 Ккал; фраппучино – 500 Ккал.

И это еще без дополнительных сиропов и сахара. Чашка капучино по калориям тянет на нормальную порцию куриной грудки. Вот вам и "всего чашечка кофе", – разъяснила фитнес-эксперт.

Ваши любимые напитки могут скрывать калории / Фото pinterest

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4. Алкоголь

Этиловый спирт – это пустые калории. 1 г спирта = 7 Ккал. Чем крепче напиток – тем калорийнее. Если сухое красное вино – это 80 Ккал на 100 г, то водка, текила или виски – уже 280 Ккал. Особая бомба замедленного действия - ликеры и настойки, в них кроме спирта, еще и конская доза сахара, – уточнила Екатерина Медушкина.

Она добавила, что алкоголь также разжигает аппетит и хочется есть все "от жирных салатов и свиных ног до десертов".