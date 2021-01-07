Якщо ви мрієте позбутися від живота і знайти талію на своєму тілі – цього можна досягти навіть у домашніх умовах.

Які типи животів існують, і як їх прибрати, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в своєму Instagram.

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Типи животів

Висить низ живота, який не йде навіть за умови регулярних тренувань.

Валики на боках – жир йде у сторони, захоплюючи спину.

"Фартух" після пологів.

"Пивний" або "вагітний" живіт.

В'ялий живіт.

Як прибрати живіт

Для будь-якого типу живота є тільки один, загальний, спосіб перетворити його на талію. Це схуднення всього тіла. І локальна робота з проблемною зоною для підтяжки м'язів і поліпшення якості шкіри, – наголосила Медушкіна.

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Позбутися від живота можна лише за допомогою комплексного підходу / Фото freepik

План дії у боротьбі з будь-яким животом:

збалансоване, здорове харчування з дефіцитом калорій максимум 20%;

загальні жироспалювальні тренування;

локальні тренування на зону живота і прес, щоб опрацювати проблемну зону;

робота зі спиною, зміцнення м'язів кора, тому що живіт – це не тільки прес.

Как превратить живот в талию: крутой способ от фитнес-эксперта

Если вы мечтаете избавиться от живота и найти талию на своем теле – этого можно добиться даже в домашних условиях.

Какие типы животов существуют, и как их убрать, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Типы животов

Висит низ живота, который не уходит даже при регулярных тренировках.

Валики на боках – жир идет в стороны, захватывая спину.

"Фартук" после родов.

"Пивной" или "беременный" живот.

Дряблый живот.

Как убрать живот

Для любого типа живота есть только один, общий, способ превратить его в талию. Это похудение всего тела. И локальная работа с проблемной зоной для подтяжки мышц и улучшения качества кожи, – подчеркнула Медушкина.

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Избавиться от живота можно только с помощью комплексного подхода / Фото freepik

План действий по борьбе с любым животом: