Як перетворити живіт на талію: фітнес-експертка назвала єдиний дієвий спосіб
Якщо ви мрієте позбутися від живота і знайти талію на своєму тілі – цього можна досягти навіть у домашніх умовах.
Які типи животів існують, і як їх прибрати, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в своєму Instagram.
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Типи животів
- Висить низ живота, який не йде навіть за умови регулярних тренувань.
- Валики на боках – жир йде у сторони, захоплюючи спину.
- "Фартух" після пологів.
- "Пивний" або "вагітний" живіт.
- В'ялий живіт.
Як прибрати живіт
Для будь-якого типу живота є тільки один, загальний, спосіб перетворити його на талію. Це схуднення всього тіла. І локальна робота з проблемною зоною для підтяжки м'язів і поліпшення якості шкіри, – наголосила Медушкіна.
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Позбутися від живота можна лише за допомогою комплексного підходу / Фото freepik
План дії у боротьбі з будь-яким животом:
- збалансоване, здорове харчування з дефіцитом калорій максимум 20%;
- загальні жироспалювальні тренування;
- локальні тренування на зону живота і прес, щоб опрацювати проблемну зону;
- робота зі спиною, зміцнення м'язів кора, тому що живіт – це не тільки прес.
Как превратить живот в талию: крутой способ от фитнес-эксперта
Если вы мечтаете избавиться от живота и найти талию на своем теле – этого можно добиться даже в домашних условиях.
Какие типы животов существуют, и как их убрать, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Типы животов
- Висит низ живота, который не уходит даже при регулярных тренировках.
- Валики на боках – жир идет в стороны, захватывая спину.
- "Фартук" после родов.
- "Пивной" или "беременный" живот.
- Дряблый живот.
Как убрать живот
Для любого типа живота есть только один, общий, способ превратить его в талию. Это похудение всего тела. И локальная работа с проблемной зоной для подтяжки мышц и улучшения качества кожи, – подчеркнула Медушкина.
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Избавиться от живота можно только с помощью комплексного подхода / Фото freepik
План действий по борьбе с любым животом:
- сбалансированное, здоровое питание с дефицитом калорий не больше 20%;
- общие жиросжигающие тренировки;
- локальные тренировки на зону живота и пресс, чтобы проработать проблемную зону;
- работа со спиной, укрепление мышц кора, потому что живот – это не только пресс.
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