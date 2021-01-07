Если вы мечтаете избавиться от живота и найти талию на своем теле – этого можно добиться даже в домашних условиях.

Какие типы животов существуют, и как их убрать, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Типы животов

Висит низ живота, который не уходит даже при регулярных тренировках.

Валики на боках – жир идет в стороны, захватывая спину.

"Фартук" после родов.

"Пивной" или "беременный" живот.

Дряблый живот.

Как убрать живот

Для любого типа живота есть только один, общий, способ превратить его в талию. Это похудение всего тела. И локальная работа с проблемной зоной для подтяжки мышц и улучшения качества кожи, – подчеркнула Медушкина.

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План действий по борьбе с любым животом: