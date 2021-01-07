Как превратить живот в талию: фитнес-эксперт назвала единственный действенный способ
Если вы мечтаете избавиться от живота и найти талию на своем теле – этого можно добиться даже в домашних условиях.
Какие типы животов существуют, и как их убрать, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Типы животов
- Висит низ живота, который не уходит даже при регулярных тренировках.
- Валики на боках – жир идет в стороны, захватывая спину.
- "Фартук" после родов.
- "Пивной" или "беременный" живот.
- Дряблый живот.
Как убрать живот
Для любого типа живота есть только один, общий, способ превратить его в талию. Это похудение всего тела. И локальная работа с проблемной зоной для подтяжки мышц и улучшения качества кожи, – подчеркнула Медушкина.
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Избавиться от живота можно только с помощью комплексного подхода / Фото freepik
План действий по борьбе с любым животом:
- сбалансированное, здоровое питание с дефицитом калорий не больше 20%;
- общие жиросжигающие тренировки;
- локальные тренировки на зону живота и пресс, чтобы проработать проблемную зону;
- работа со спиной, укрепление мышц кора, потому что живот – это не только пресс.
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