Как стать стройной и подтянутой: мощная тренировка на все тело
Во время карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, важно не забросить тренировки.
Какие упражнения выполнять на все тело, показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.
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Из чего состоит тренировка
В комплексе – 9 упражнений. Все они выполняются в один подход без отдыха (одно за другим). После крайнего упражнения – 2-3 минуты отдыха и начинаем новый круг. Всего делаем 4 круга.
Тренировка круговая, поэтому все упражнения делаются в один подход / Фото fonstola
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Какие упражнения выполнять
- Приседания с подьемом колена и ударом рукой по диагонали – 20 приседаний.
- Выпады назад поочередно каждой ногой с отведением рук в стороны – 30 выпадов.
- Тяга, жим руками – 10 раз.
- Отжимания с колен с подъемом руки вперед – 20 раз.
- Прыжки в планке – 40 повторений.
- Поворот корпуса в планке – 15 раз на каждую сторону.
- Тяга гантелей к поясу и шаг ногами назад / вперед – 10 повторений.
- Скручивания "жабка" – 20 раз.
- Бег в планке – 40 раз.
Смотрите на видео, как правильно выполнять упражнения:
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