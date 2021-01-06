Во время карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, важно не забросить тренировки.

Какие упражнения выполнять на все тело, показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Из чего состоит тренировка

В комплексе – 9 упражнений. Все они выполняются в один подход без отдыха (одно за другим). После крайнего упражнения – 2-3 минуты отдыха и начинаем новый круг. Всего делаем 4 круга.

Тренировка круговая, поэтому все упражнения делаются в один подход / Фото fonstola

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Какие упражнения выполнять

Приседания с подьемом колена и ударом рукой по диагонали – 20 приседаний.

Выпады назад поочередно каждой ногой с отведением рук в стороны – 30 выпадов.

Тяга, жим руками – 10 раз.

Отжимания с колен с подъемом руки вперед – 20 раз.

Прыжки в планке – 40 повторений.

Поворот корпуса в планке – 15 раз на каждую сторону.

Тяга гантелей к поясу и шаг ногами назад / вперед – 10 повторений.

Скручивания "жабка" – 20 раз.

Бег в планке – 40 раз.

Смотрите на видео, как правильно выполнять упражнения: