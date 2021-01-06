Під час карантинних обмежень через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, важливо не закинути тренування.

Які вправи виконувати на все тіло, показала віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова в своєму Instagram.

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З чого складається тренування

У комплексі – 9 вправ. Всі вони виконуються в один підхід без відпочинку (одна за іншою). Після крайньої вправи – 3 хвилини відпочинку і починаємо нове коло. Всього робимо 4 кола.

Тренування кругове, тому всі вправи виконуються в один підхід / Фото fonstola

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Які вправи виконувати

Присідання з підйомом коліна і ударом рукою по діагоналі – 20 присідань.

Випади назад по черзі кожною ногою з відведенням рук в сторони – 30 випадів.

Тяга, жим руками – 10 разів.

Віджимання з колін з підйомом руки вперед – 20 разів.

Стрибки в планці – 40 повторень.

Поворот корпусу в планці – 15 разів на кожну сторону.

Тяга гантелей до поясу і крок ногами назад / вперед – 10 повторень.

Скручування "жабка" – 20 разів.

Біг у планці – 40 разів.

Дивіться на відео, як правильно виконувати вправи: