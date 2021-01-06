Як стати стрункою і підтягнутою: потужне тренування на все тіло
Під час карантинних обмежень через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, важливо не закинути тренування.
Які вправи виконувати на все тіло, показала віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова в своєму Instagram.
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З чого складається тренування
У комплексі – 9 вправ. Всі вони виконуються в один підхід без відпочинку (одна за іншою). Після крайньої вправи – 3 хвилини відпочинку і починаємо нове коло. Всього робимо 4 кола.
Тренування кругове, тому всі вправи виконуються в один підхід / Фото fonstola
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Які вправи виконувати
- Присідання з підйомом коліна і ударом рукою по діагоналі – 20 присідань.
- Випади назад по черзі кожною ногою з відведенням рук в сторони – 30 випадів.
- Тяга, жим руками – 10 разів.
- Віджимання з колін з підйомом руки вперед – 20 разів.
- Стрибки в планці – 40 повторень.
- Поворот корпусу в планці – 15 разів на кожну сторону.
- Тяга гантелей до поясу і крок ногами назад / вперед – 10 повторень.
- Скручування "жабка" – 20 разів.
- Біг у планці – 40 разів.
Дивіться на відео, як правильно виконувати вправи:
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