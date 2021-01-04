Для тих хто хоче схуднути, але не хоче сильно напружуватися, є просте рішення – статичні навантаження.

Вони підійдуть як для початківців, так і для просунутих спортсменів, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в Instagram.

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Кращий спосіб нічого не робити і худнути. Якщо вам важко зібратися з силами після тривалої перерви чи немає настрою для силових і кардіотренувань, але результатів неодмінно хочеться, давайте обговоримо відмінний тренінг для лінивців і нелюбителів попотіти. А саме – статичні навантаження, – зазначила Медушкіна.

За її словами, такі навантаження підвищують витривалість м'язів і зв'язок, а також зміцнюють м'язи кора і підтягують форми. Крім того, ці вправи підійдуть і для початківців, і для просунутих спортсменів. Знайдуться вправи стоячи, сидячи і навіть лежачи.

Є багато спеціалізованих статичних вправ з високим коефіцієнтом корисної дії, які одночасно працюють над всім тілом, наприклад багатофункціональна планка, яку я на відео показую з гумкою, – розповіла фітнес-експертка.

Вона уточнила, що вправу потрібно робити в кілька підходів по 30 секунд.

Крім того, Медушкіна показала, як динамічні навантаження перетворити в статичні.

Статичне навантаження допоможе схуднути і привести тіло в порядок / Фото hochu / Фото

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Звичні нам вправи на сідниці стоячи можна легко перетворити у статичні, фіксуючи в точці найвищого напруження. Головне – дотримуватися техніки і не виходити з позиції, тримати спину, не перекладати навантаження на інші м'язи, – додала вона.

Зокрема, присід, випад або пліє (дивіться нижче відео №2) можна виконувати в статичному вигляді. Починайте з трьох підходів по 20 секунд і поступово збільшуйте час.

Також є вправи, які робляться лежачи на спині. Для цього ставите стопи, зігнувши коліна, відриваєте лопатки від поверхні, заводите руки за голову і фіксуєте в цьому положенні. Виконуєте від 3 до 5 підходів (дивіться відео нижче).

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