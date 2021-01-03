Після тривалих свят завжди важко не тільки повернутися в форму, але і до звичних фізичних навантажень.

Як і з чого почати тренування, показала фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.

Читайте Чому м'язи "не качаються": фітнес-експертка дала детальну відповідь

Звичайно, після перерви важливо правильно входити в навантаження. Не варто відразу починати з інтенсивних тренувань. Щоб не надірвати зв'язки і підготувати серцево-судинну систему після пасивно-шкідливого відпочинку (алкоголь, застілля, відсутність рухової активності), будемо діяти поступово, – зазначила Медушкіна.

За її словами, якщо перед святковою перервою підвищувалася ступінь навантаження, зараз необхідно зробити невеликий "відкат" назад за інтенсивністю.

Повернення до спорту слід почати з легких аеробних або силових тренувань – навантаження має бути близько 50% відсотків від звичного.

Важливо: пульс повинен знаходитися в зоні легкої активності або жироспалювальній зоні нижньої частини діапазону.

Повертатися до навантажень потрібно поступово / Фото lifehack

Цікаво Красиві ноги в домашніх умовах: 4 варіанти випадів

Для повноцінного повернення до спорту потрібен тиждень. Цього часу достатньо, щоб привести м'язи в тонус і підготувати їх до подальших навантажень без шкоди для здоров'я.

Які вправи можна виконувати

Увага: для виконання вправ знадобляться еспандери або гантелі, а також фітнес-килимок і питна вода.