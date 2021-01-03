Як відновити тренування після перерви: відео
Після тривалих свят завжди важко не тільки повернутися в форму, але і до звичних фізичних навантажень.
Як і з чого почати тренування, показала фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.
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Звичайно, після перерви важливо правильно входити в навантаження. Не варто відразу починати з інтенсивних тренувань. Щоб не надірвати зв'язки і підготувати серцево-судинну систему після пасивно-шкідливого відпочинку (алкоголь, застілля, відсутність рухової активності), будемо діяти поступово, – зазначила Медушкіна.
За її словами, якщо перед святковою перервою підвищувалася ступінь навантаження, зараз необхідно зробити невеликий "відкат" назад за інтенсивністю.
Повернення до спорту слід почати з легких аеробних або силових тренувань – навантаження має бути близько 50% відсотків від звичного.
Повертатися до навантажень потрібно поступово / Фото lifehack
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Для повноцінного повернення до спорту потрібен тиждень. Цього часу достатньо, щоб привести м'язи в тонус і підготувати їх до подальших навантажень без шкоди для здоров'я.
Які вправи можна виконувати
- Сідничний місток зі стільця з розведенням колін. У цій вправі працюють сідниці і стегна. Виконуємо в 3 підходи по 20 разів.
- Жим на дельти сидячи. Заняття дозволяє "запустити" плечі і руки. Виконуємо в 3 підходи по 15 повторень.
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