Багато хто помічає, що при постійних тренуваннях і правильному харчування м'язи все одно не вдається накачати.

Чому так відбувається і як з цим боротися, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.

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Незалежно від того, над якою частиною тіла ви працюєте і наскільки ви старанні на тренуваннях, програма вашого тренувального процесу повинна бути грамотна не тільки всередині залу, а й за його межами. Вибудувати правильну періодичність роботи і відпочинку нам допомагає "теорія суперкомпенсації", – зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що тренувальний режим ділиться на 4 фази:

навантаження;

відновлення;

суперкомпенсації;

втраченої компенсації.

Детальніше про фази тренувального режиму

Фаза навантаження – це саме тренування. Фаза відновлення – наступні 1-2 дні після тренування, коли м'язи повинні заповнити витрачений ресурс. За словами Медушкіної, у цей період не тільки безглуздо, але і шкідливо тренуватися. Фаза суперкомпенсації – ідеальний час для нового тренування. У цей період м'язи не тільки відновилися, але "і реконструювалися, і готові подолати наступне навантаження з більшою енергозатратністю (наприклад, збільшенням ваги, підходів)". Як правило, цей етап настає через добу після заняття.

Для крутого результату потрібно враховувати 4 фази / Фото fitbreak

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Фаза втраченої компенсації. Організм людини підлаштовується під зовнішні умови. Тому результати фізичної активності дуже швидко втрачаються при зупинці тренувань.

М'язи ростуть тільки тоді, коли тілу це вигідно. Коли таким чином воно захищає себе від отриманого раніше навантаження. Якщо м'язова маса не потрібна в умовах життя – від неї вигідніше позбавлятися, як від зайвої енерговитрати, – додала фітнес-експертка.