Многие замечают, что при постоянных тренировках и правильном питании мышцы все равно не удается накачать.

Почему так происходит и как с этим бороться, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.

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Вне зависимости от того, на какую часть тела вы работаете и насколько вы усердны на тренировках, программа вашего тренировочного процесса должна быть грамотна не только внутри зала, но и за его пределами. Выстроить правильную периодичность работы и отдыха нам помогает "теория суперкомпенсации", – отметила Медушкина.

Она пояснила, что тренировочный режим делится на 4 фазы:

нагрузки;

восстановления;

суперкомпенсации;

утраченной компенсации.

Подробнее о фазах тренировочного режима

Фаза нагрузки – это сама тренировка. Фаза восстановления – поледующие 1-2 дня после тренировки, когда мышцы должны восполнить затраченный ресурс. По словам Медушкиной, в этот период не только бессмысленно, но и вредно тренироваться. Фаза суперкомпенсации – идеальное время для новой тренировки. В этот период мышцы не только восстановились, но "и реконструировались, и готовы преодолеть следующую нагрузку с большей энергозатратностью (например, увеличением весов, подходов)". Как правило, этот этап наступает через сутки после занятия.

Для крутого результата нужно учитывать 4 фазы / Фото fitbreak

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Фаза утраченной компенсации. Организм человека подстраивается под внешние условия. Поэтому результаты физической активности очень быстро теряются при остановке тренировок.

Мышцы растут только тогда, когда телу это выгодно. Когда таким образом оно защищает себя от полученной ранее нагрузки. Если мышечная масса не нужна в условиях жизни – от нее выгоднее избавляться, как от лишней энергозатраты, – добавила фитнес-тренер.