Для того чтобы заполучить идеальный пресс и просушить живот, нужен комплексный подход – сбалансированное питание и физические нагрузки.

Какие упражнения нужно выполнять, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Как просушить живот? Именно это часто спрашивают подписчицы и просят рассказать, показать секретные упражнения для "просушки" пресса, живота… Не устану повторять, так как надеюсь, что постоянное напоминание этих фактов все же отложится в головах народа, – отметила Самойлова.

5 фактов о кубиках от Самойловой

Невозможно локально избавиться от жира в какой-то определенной зоне.

в какой-то определенной зоне. Видимость кубиков зависит от толщины жировой прослойки на животе.

зависит от толщины жировой прослойки на животе. Чтобы получить красивый пресс и плоский живот нужно следить за питанием и заниматься спортом.

Тренировка на пресс длительностью 30-40 минут не имеет смысла. Таким способом удастся сжечь калории, но живот не станет более плоским.

При комплексном подходе и с помощью показанных упражнений (смотрите видео ниже) пару раз в неделю результат не заставит себя ждать.

Хороший пресс можно получить только при комплексном подходе / Фото vapeadept

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Она также показала эффективные упражнения на пресс, в которых также задействованы бедра и руки.

После съемок этих упражнений я не могла ни кашлянуть, ни посмеяться 3 дня – мышцы пресса были в шоке, – резюмировала Самойлова.

Крутые упражнения от чемпионки Украины: