Для того чтобы нарастить мышечную массу, необходимо придерживаться четкого плана, который состоит из важных пунктов.

Что именно должен учитывать спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Пункты, без которых не обойтись

1. Питание с профицитом калорий. Важно потреблять калорий больше, чем тратится.

Высчитайте базовый метаболизм (в интернете много формул).

Вычислите свой дневной калораж с учетом активности.

К этой полученной цифре добавьте 10-15% (профицит) и каждую неделю следите за изменениями объемов тела.

Если изменения значительные и заметны по проблемными местам (талия, низ живота, ушки на бедрах...) – значит что-то идет не так. Если изменений нет, то немного добавляем калорий, – пояснила Самойлова.

2. Чем чище ваше питание – тем лучше качество тела. Вы должны отказаться от пищевого мусора, сладостей, фаст-фуда и прочего, чтобы получить мышцы, а не целлюлит и рыхлую кожу. Примерно вы должны потреблять:

белки – 1,6-2 грамма на килограмм веса;

– 1,6-2 грамма на килограмм веса; жиры – 1-1,5 г на кг;

– 1-1,5 г на кг; углеводы – 3-5 г на кг.

Без силовых тренировок прирост в нужных местах мышечной массы невозможен. Занимаемся 3-4 раза в неделю, стараясь уделять пару раз в неделю той мышечной группе, в которой хотим спрогрессировать, – добавила тренер.

3. Повышение нагрузки. Со временем тело привыкает к нагрузке и рост мышц прекращается. Для того чтобы прогресс продолжался – увеличивайте нагрузку.

Помните, что для достижения результата нужно придерживаться всех пунктов / Фото proteinfo

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4. Восстановление. Помните, что мышцы растут во время отдыха (не менее 48 часов для тренируемой группы мышц). Ночной сон должен составлять не менее 7 часов – именно в этот период происходит максимальный выброс гормона роста.

5. Питьевой режим. Не забывайте выпивать минимум 2 л чистой воды в день.

6. Время. Девушкам гораздо сложнее набрать мышечную массу, чем мужчинам. Это связано с высоким уровнем тестостерона у мужчин.

7. Система. Чтобы получить результат – соблюдайте все пункты в комплексе.