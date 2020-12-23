Для того чтобы не набрать лишний вес в период новогодних праздников, нужно помнить, что важно поддерживать свой результат и следить за питанием.

На что нужно обратить внимание и о чем необходимо помнить, рассказал двукратный чемпион мира по бодибилдингу Men's Physique IFBB, известный тренер, который занимается с украинскими звездами, Андрей Хомицкий в Instagram.

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Почему нужно следить за питанием на праздники

Он отметил, что многие начинают неправильно питаться на каких-то праздниках, например, чьем-то Дне рождения. Происходит сбой, после чего человек срывается.

Хомицкий пояснил, что во время праздников нужно осознавать, что существуют процессы, которые могут необратимо нарушиться.

Люди, которые сейчас в восторге, пишут от радости своей трансформации, которые очень рады – это еще не все, нельзя расслабляться. Нужно понимать, что любой результат, который у вас есть, нужно правильно поддерживать, – подчеркнул Хомицкий.

Хомицкий призвал не расслабляться и сохранять свой результат / Фото youtube

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По словам тренера, необходимо также научиться не привлекать внимание к своему отношению к еде – иногда проще что-то съесть, чем слушать комментарии о питании. При этом очень важно придерживаться своего калоража, следить за количеством съеденных фруктов и сладкого и не нарушать свой режим.

Хомицкий уточнил, что если несколько дней срываться – придется начинать все сначала, ведь организм привыкнет к другой еде. В такой ситуации необходимо будет приложить очень много усилий.