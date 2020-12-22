Раздельное питание – все о нем слышали, но мало кто знает, что это на самом деле такое, и какое влияние оно оказывает на организм человека.

В чем суть раздельного питания, пояснила диетолог Татьяна Лакуста в своем Instagram.

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Раздельное питание (РП) – псевдонаучная теория, которую не признают ученые и врачи. Принципы РП установил натуропат Шелтон, который не был врачом, закончил факультет физкульттерапии, обогатился за счет того, что его диета распространилась среди звезд Голливуда, но за время жизни неоднократно арестовывался и платил штрафы из-за смертей его "пациентов", – отметила Лакуста.

Она назвала распространенные мифы раздельного питания:

есть фрукты на голодный желудок;

не комбинировать углеводы и белки;

разделять еду по pH: щелочная, кислотная, нейтральная;

не смешивать виды белка в приеме пищи;

не есть дыню/арбуз и молочное с другими продуктами.

Базовые утверждения раздельного питания

Разная еда переваривается разными ферментами, поэтому их надо есть в разное время, иначе приведет к болезням ЖКТ и еда не переварится. А на самом деле: пищеварительные энзимы являются смесями и всегда выделяются под каждый нутриент одновременно, начиная с ротовой полости и заканчивая кишечником, – пояснила Лакуста.

Она уточнила, что "чистых" по составу продуктов не существует: во всех в разных пропорциях смешаны белки, жиры и углеводы.

Согласно принципам раздельного питания, продукты с разной pH нельзя смешивать, "иначе они будут плохо перевариваться и гнить в кишечнике". В то же время Лакуста подчеркнула, что ЖКТ человека состоит из "этажей", которые поддерживают разный pH, и продукты не могут сломать эту систему.

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Плюсы смешанного питания

По словам Лакусты, смешанное питание имеет существенные преимущества:

Сочетание кислых фруктов (витамин С) и мяса улучшает всасываемость из него железа в кишечнике, что противоречит правилам раздельного питания.

из него железа в кишечнике, что противоречит правилам раздельного питания. Для усвоения каротиноидов, которые содержатся помидорах, тыкве и шпинате, нужны жиры. И если сочетать их в одном приеме – пользы будет больше.

И наибольший плюс: если меньше заморачиваться над сложными сочетаниями еды, то появится больше сил для ясных, светлых мыслей и хорошего настроения, которое преодолеет пищевую иппохондрию! – подчеркнула Лакуста.