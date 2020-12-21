Все, кто стремится похудеть, часто задумываются над тем, откуда взялся лишний вес и почему так трудно от него избавиться.

Три неожиданных причины избыточного веса назвала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Меньше ешь – и будешь стройной. Ну, а если все не так просто? Почему соблюдать простые рекомендации иногда может быть сложно? – отметила Медушкина.

3 неожиданных причины лишнего веса

1. Окружение

Если люди вокруг вас постоянно питаются фастфудом, а дома родные фукают на правильную еду, и часто обесценивают ваши усилия похудеть, говоря: "Опять страдаешь ерундой!" – избавиться от лишнего веса сложно. Однако не стоит идти на поводу у остальных. Ваш выбор – быть здоровым и стройным человеком.

2. Замещение эмоций

Если на работе, в личной жизни или семье проблемы – хочется себя побаловать и пожалеть. Еда становится наиболее доступным источником эмоций, который не требует усилий и точно сработает. Но нужно помнить, что подобные эмоции очень недлительны, а лишние килограммы останутся надолго.

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3. Стресс и/или недосып

В подобной ситуации переедание и лишний вес могут быть связаны с нарушением синтеза гормонов:

стресс (в том числе в случае недосыпа) повышает уровень кортизола и адреналина, которые замедляют метаболические процессы и провоцируют жироотложение;

(в том числе в случае недосыпа) повышает уровень кортизола и адреналина, которые замедляют метаболические процессы и провоцируют жироотложение; нехватка сна приводит к снижению синтеза мелатонина, что по цепочке повышает выработку гормона голода грелина и снижает уровень лептина – гормона, который регулирует чувство насыщения.

Сказать: "Не психуй и больше спи" – проще, чем реализовать. Но, зная, какие разрушительные последствия несут эти пункты, возможно, вы станете чаще делать правильный выбор: между телефоном и часом сна, между раздражением и желанием пропустить большую часть негатива мимо себя, – резюмировала Медушкина.