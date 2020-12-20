У каждого человека, который пытался сбросить лишние килограммы, возникает ситуация, когда вес останавливается, несмотря на правильное питание, дефицит калорий и усиленные тренировки.

Почему так происходит, что с этим делать и как сдвинуть вес, рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Метаболическая адаптация – это то, что происходит с организмом человека, когда он прибывает длительное время в ситуации ограниченной калорийности. Одно из наиболее важных следствий метаболических и гормональных адаптаций к потере веса — экономия энергии, – отметила Самойлова.

Она пояснила, что при длительном похудении:

уменьшается расход энергии;

адаптируется термогенез, который помогает избавляться от калорий;

возрастает активность митохондрий, которые являются прямым производителем энергии;

уменьшаются адипоциты – жировые клетки, которые формируют красную или белую жировую прослойку у человека (во время похудения они становятся меньше и человек визуально стройнеет);

ухудшаются показатели тироидных гормонов;

ухудшается работа симпатической нервной системы;

замедляется окисление жиров;

снижаются показатели инсулина, грелина и лептина.

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Чем меньше пищи получает человек – тем больше стрессует организим. Многие, увидев остановившуюся стрелку на весах, еще больше снижают калораж, что является ошибкой, по словам Самойловой.

Как сдвинуть вес