Остановился вес при дефиците калорий: почему и что делать
У каждого человека, который пытался сбросить лишние килограммы, возникает ситуация, когда вес останавливается, несмотря на правильное питание, дефицит калорий и усиленные тренировки.
Почему так происходит, что с этим делать и как сдвинуть вес, рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.
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Метаболическая адаптация – это то, что происходит с организмом человека, когда он прибывает длительное время в ситуации ограниченной калорийности. Одно из наиболее важных следствий метаболических и гормональных адаптаций к потере веса — экономия энергии, – отметила Самойлова.
Она пояснила, что при длительном похудении:
- уменьшается расход энергии;
- адаптируется термогенез, который помогает избавляться от калорий;
- возрастает активность митохондрий, которые являются прямым производителем энергии;
- уменьшаются адипоциты – жировые клетки, которые формируют красную или белую жировую прослойку у человека (во время похудения они становятся меньше и человек визуально стройнеет);
- ухудшаются показатели тироидных гормонов;
- ухудшается работа симпатической нервной системы;
- замедляется окисление жиров;
- снижаются показатели инсулина, грелина и лептина.
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Чем меньше пищи получает человек – тем больше стрессует организим. Многие, увидев остановившуюся стрелку на весах, еще больше снижают калораж, что является ошибкой, по словам Самойловой.
Как сдвинуть вес
- Урезать меньше калорий
- Включить в тренировочную программу упражнения с отягощениями, чтобы увеличить мышечную массу и предотвратить потерю мышц при похудении
- Использовать кардио как один из вариантов, а не единственный
- Больше отдыхать и высыпаться
- Потреблять достаточно белка
- Делать иногда читмил
- Пробовать худеть циклично: 3 недели – дефицит, далее 2 недели – поддержание
- Ставить цель похудение на 0,5% от вашего веса в неделю-две
- Анализировать результаты, используя не только весы, но и фото, сантиметр
- Сбалансировано питаться.
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