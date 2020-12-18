Как наладить рацион: 7 простых правил от фитнес-блогера
Для того чтобы питаться вкусно и сбалансировано, необходимо придерживаться нескольких простых правил.
Каких именно – рассказала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.
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Простые правила, которые позволят наладить рацион
- Анализируйте свою тарелку. В ней должны быть все микроэлементы (белки, жиры, углеводы, клетчатка).
- Не торопитесь есть. Очень важно пережевывать все медленно. Помните, что чувство сытости приходит через 20 минут после еды.
- Сытный перекус. Для того чтобы не хотелось есть, в перекусе должны быть не только углеводы, но и жиры, белки.
- Соль. Переизбыток соли может провоцировать отечность.
Сбалансированное питание – это не только полезно, но и вкусно / Фото mynutritionist
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- Контролируйте количество сахара. Полностью отказываться от сахара и фруктозы не нужно, но важна мера.
- Вода. Пейте больше чистой воды (чай и кофе не считаются водой).
- Не выходите голодными из дома. Всегда берите с собой перекус или ланчбокс.
Если вы идете на прогулку – берите с собой перекус или ланчбокс / Фото mysekret
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