Для того чтобы питаться вкусно и сбалансировано, необходимо придерживаться нескольких простых правил.

Каких именно – рассказала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

Интересно Актуально к праздникам: сколько калорий в алкоголе

Простые правила, которые позволят наладить рацион

Анализируйте свою тарелку. В ней должны быть все микроэлементы (белки, жиры, углеводы, клетчатка). Не торопитесь есть. Очень важно пережевывать все медленно. Помните, что чувство сытости приходит через 20 минут после еды. Сытный перекус. Для того чтобы не хотелось есть, в перекусе должны быть не только углеводы, но и жиры, белки. Соль. Переизбыток соли может провоцировать отечность.

Сбалансированное питание – это не только полезно, но и вкусно / Фото mynutritionist

Читайте Названы напитки, которые нужно исключить для похудения

Контролируйте количество сахара. Полностью отказываться от сахара и фруктозы не нужно, но важна мера. Вода. Пейте больше чистой воды (чай и кофе не считаются водой). Не выходите голодными из дома. Всегда берите с собой перекус или ланчбокс.

Если вы идете на прогулку – берите с собой перекус или ланчбокс / Фото mysekret