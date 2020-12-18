Актуально к праздникам: сколько калорий в алкоголе
Ни для кого не секрет, что все алкогольные напитки – достаточно калорийны. Об этом стоит помнить во время приближающихся праздников.
Сколько калорий в каком алкоголе, рассказала фитнес-тренер с никнеймом fat_killers в Instagram.
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Сколько калорий в алкогольных напитках и коктейлях
- Джин + тоник – 88 Ккал
- Виски + кола – 83 Ккал
- Водка + кола – 80 Ккал
- Водка + содовая – 75 Ккал
- Вермут – 90 Ккал
Все алкогольные напитки содержат много калорий / Фото i-posud
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- Светлое пиво – 100 Ккал
- Просекко – 121 Ккал
- Шампанское – 128 Ккал
- Вино белое – 85 Ккал
- Вино белое сухое – 90 Ккал
- Вино красное – 85 Ккал
- Шоты – текила – 130 Ккал
Шампанское – один из самых калорийных алкогольных напитков / Фото freepik
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