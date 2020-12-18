Актуально до свят: скільки калорій в алкоголі
Ні для кого не секрет, що всі алкогольні напої – досить калорійні. Про це варто пам'ятати під час свят, що наближаються.
Скільки калорій в якому алкоголі, розповіла фітнес-тренерка з нікнеймом fat_killers в Instagram.
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Скільки калорій в алкогольних напоях і коктейлях
- Джин + тонік – 88 Ккал
- Віскі + кола – 83 Ккал
- Горілка + кола – 80 Ккал
- Горілка + содова – 75 Ккал
- Вермут – 90 Ккал
Всі алкогольні напої містять багато калорій / Фото i-posud
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- Світле пиво – 100 Ккал
- Просекко – 121 Ккал
- Шампанське – 128 Ккал
- Вино біле – 85 Ккал
- Вино біле сухе – 90 Ккал
- Вино красное – 85 Ккал
- Шоты – текила – 130 Ккал
Шампанське – один із найкалорійніших алкогольних напоїв / Фото freepik
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