Для того щоб харчуватися смачно і збалансовано, необхідно дотримуватися кількох простих правил.

Яких саме – розповіла фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Прості правила, які дозволять налагодити раціон

Аналізуйте свою тарілку. У ній мають бути всі мікроелементи (білки, жири, вуглеводи, клітковина). Не поспішайте їсти. Дуже важливо пережовувати все повільно. Пам'ятайте, що відчуття ситості приходить через 20 хвилин після їди. Ситний перекус. Для того щоб не хотілося їсти, в перекус повинні бути не тільки вуглеводи, а й жири, білки. Сіль. Надлишок солі може провокувати набряклість.

Збалансоване харчування – це не тільки корисно, але й смачно / Фото mynutritionist

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Контролюйте кількість цукру. Повністю відмовлятися від цукру і фруктози не потрібно, але важлива міра. Вода. Пийте більше чистої води (чай і кава не вважаються водою). Не виходьте голодними з дому. Завжди беріть з собою перекус або ланчбокс.

Якщо ви йдете на прогулянку – беріть з собою перекус або ланчбокс / Фото mysekret