Як налагодити раціон: 7 простих правил від фітнес-блогерки
Для того щоб харчуватися смачно і збалансовано, необхідно дотримуватися кількох простих правил.
Яких саме – розповіла фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.
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Прості правила, які дозволять налагодити раціон
- Аналізуйте свою тарілку. У ній мають бути всі мікроелементи (білки, жири, вуглеводи, клітковина).
- Не поспішайте їсти. Дуже важливо пережовувати все повільно. Пам'ятайте, що відчуття ситості приходить через 20 хвилин після їди.
- Ситний перекус. Для того щоб не хотілося їсти, в перекус повинні бути не тільки вуглеводи, а й жири, білки.
- Сіль. Надлишок солі може провокувати набряклість.
Збалансоване харчування – це не тільки корисно, але й смачно / Фото mynutritionist
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- Контролюйте кількість цукру. Повністю відмовлятися від цукру і фруктози не потрібно, але важлива міра.
- Вода. Пийте більше чистої води (чай і кава не вважаються водою).
- Не виходьте голодними з дому. Завжди беріть з собою перекус або ланчбокс.
Якщо ви йдете на прогулянку – беріть з собою перекус або ланчбокс / Фото mysekret
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