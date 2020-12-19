Обмен веществ напрямую влияет на наш вес и самочувствие. Мечта каждого, кто худеет – активировать метаболизм. Рассказываем, как это сделать, а также о распространенных ошибках новичков.

Редакция Active 24 собрала советы о том, как можно ускорить метаболизм. По теме: Как наладить рацион: 7 простых правил от фитнес-блогера

От метаболизма зависит скорость похудения / Фото Pitaniepp Что нужно делать для активации обмена веществ: Выполнять силовые тренировки. Увеличить активность в течение дня: ходите пешком, не пользуйтесь лифтом, выходите на прогулки и тому подобное. Сбалансируйте питание: употребляйте нужное количество углеводов, белков и жиров. Подумайте, соответствует ли диета уровню вашей активности. Откорректируйте ее.

Немало советов о метаболизме являются ложными / Фото zen.yandex Распространенные ошибки в ускорении метаболизма: Истощать свое тело кардиотренировками. Использовать жиросжигающие добавки. Есть маленькими порциями каждые 2-3 часа. Интенсивно тренироваться и значительно ограничивать себя в калориях. Важно: Детокс: развенчаны мифы про популярное направление в похудении Эти ошибки приводят не к ускорению метаболизма, а наоборот. Обмен веществ начинает замедляться, ведь тело истощается и не получает достаточного количества энергии.