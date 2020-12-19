Как ускорить обмен веществ: мифы и правда про метаболизм
Обмен веществ напрямую влияет на наш вес и самочувствие. Мечта каждого, кто худеет – активировать метаболизм. Рассказываем, как это сделать, а также о распространенных ошибках новичков.
Редакция Active 24 собрала советы о том, как можно ускорить метаболизм.
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От метаболизма зависит скорость похудения / Фото Pitaniepp
Что нужно делать для активации обмена веществ:
- Выполнять силовые тренировки.
- Увеличить активность в течение дня: ходите пешком, не пользуйтесь лифтом, выходите на прогулки и тому подобное.
- Сбалансируйте питание: употребляйте нужное количество углеводов, белков и жиров.
- Подумайте, соответствует ли диета уровню вашей активности. Откорректируйте ее.
Немало советов о метаболизме являются ложными / Фото zen.yandex
Распространенные ошибки в ускорении метаболизма:
- Истощать свое тело кардиотренировками.
- Использовать жиросжигающие добавки.
- Есть маленькими порциями каждые 2-3 часа.
- Интенсивно тренироваться и значительно ограничивать себя в калориях.
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Эти ошибки приводят не к ускорению метаболизма, а наоборот. Обмен веществ начинает замедляться, ведь тело истощается и не получает достаточного количества энергии.
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