Як прискорити обмін речовин: міфи й правда про метаболізм
Обмін речовин напряму впливає на нашу вагу і самопочуття. Мрія кожного, хто худне – активувати метаболізм. Розповідаємо, як це зробити, а також про поширені помилки новачків.
Редакція Active 24 зібрала поради про те, як можна прискорити метаболізм.
За темою: Як налагодити раціон: 7 простих правил від фітнес-блогерки
Від метаболізму залежить швидкість схуднення / Фото Pitaniepp
Що потрібно робити для активації обміну речовин:
- Виконувати силові тренування.
- Збільшити активність протягом дня: ходіть пішки, не користуйтеся ліфтом, виходьте на прогулянки тощо.
- Збалансуйте харчування: вживайте потрібну кількість вуглеводів, білків та жирів.
- Подумайте, чи відповідає дієта рівню вашої активності. Відкорегуйте її.
Чимало порад про метаболізм є неправдивими / Фото zen.yandex
Поширені помилки у прискоренні метаболізму:
- Виснажувати своє тіло кардіотренуваннями.
- Використовувати жироспалювальні добавки.
- Їсти маленькими порціями кожних 2-3 години.
- Інтенсивно тренуватися і значно обмежувати себе в калоріях.
Важливо: Детокс: розвінчано міфи про популярний напрям схуднення
Ці помилки призводять не до пришвидшення метаболізму, а навпаки. Обмін речовин починає уповільнюватися, адже тіло виснажується і не отримує достатньої кількості енергії.
Поділитися новиною