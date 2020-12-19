Обмін речовин напряму впливає на нашу вагу і самопочуття. Мрія кожного, хто худне – активувати метаболізм. Розповідаємо, як це зробити, а також про поширені помилки новачків.

Редакція Active 24 зібрала поради про те, як можна прискорити метаболізм. За темою: Як налагодити раціон: 7 простих правил від фітнес-блогерки

Від метаболізму залежить швидкість схуднення / Фото Pitaniepp Що потрібно робити для активації обміну речовин: Виконувати силові тренування. Збільшити активність протягом дня: ходіть пішки, не користуйтеся ліфтом, виходьте на прогулянки тощо. Збалансуйте харчування: вживайте потрібну кількість вуглеводів, білків та жирів. Подумайте, чи відповідає дієта рівню вашої активності. Відкорегуйте її.

Чимало порад про метаболізм є неправдивими / Фото zen.yandex Поширені помилки у прискоренні метаболізму: Виснажувати своє тіло кардіотренуваннями. Використовувати жироспалювальні добавки. Їсти маленькими порціями кожних 2-3 години. Інтенсивно тренуватися і значно обмежувати себе в калоріях. Важливо: Детокс: розвінчано міфи про популярний напрям схуднення Ці помилки призводять не до пришвидшення метаболізму, а навпаки. Обмін речовин починає уповільнюватися, адже тіло виснажується і не отримує достатньої кількості енергії.