Сьогодні тільки лінивий не чув про детокс. Чимало людей спробували цей метод на собі в надії схуднути й покращити стан організму. Однак чи справді людям потрібен детокс?

Про те, чому детокс не допомагає, повідомляє фітнес-тренер Славік Гутніков у своєму Instagram.

Цікаво: Сон і схуднення: як вони пов'язані між собою – пояснення дієтолога

Фахівці стверджують, що здоровій людині не потрібен детокс. Функції очищення організму беруть на себе печінка, нирки та шкіра – вони й проводять справжній детокс у вашому тілі.



Детокс – це смачно, але неефективно / Фото Musthaveforyou

А різні методики "очищення" за допомогою соків, фрешів, смузі, чаїв тощо – це просто витрата коштів і своєрідне моральне заспокоєння.

Що відбувається, коли ви купуєте курс "детоксу"?

Різка втрата ваги – адже ви вживаєте тільки соки чи смузі. З організму виводиться рідина, вміст кишківника, а також глікоген з печінки та м'язів. Щойно ви почнете їсти нормально, усе це повернеться. Ви можете відчувати ейфорію – процес здається вам захопливим, а різка втрата ваги – майже чарівною. На практиці ви перенасичуєте організм цукром – адже фреші та смузі з фруктів містять його у своєму складі чимало.

Механізми дії комерційного "детоксу" зі смузі чи соками не пояснені наукою та лікарями. Натомість наш організм регулярно проводить детокс самостійно, без спеціальної їжі чи напоїв.



В організмі людини немає "шлаків" / Фото boombate.com

Основні природні механізми детоксикації організму:

Печінка – слугує своєрідним фільтром організму.

Нирки – відповідають за виведення токсинів.

Шкіра – разом з потом виділяє шкідливі речовини.

Існують медичні способи детоксикації організму за допомогою різних препаратів. Вони потрібні людям з важкими отруєннями, а також тим, у кого порушена робота відповідних органів.

Актуально: Їжа перед сном: названі серйозні наслідки пізньої вечері

Якщо ж ви просто бажаєте схуднути й стати здоровішими – тренуйтеся, створюйте правильний дефіцит калорій, не вживайте алкоголь і не куріть, проводьте час на свіжому повітрі. Не витрачайте кошти на неефективні методики.