Останній прийом їжі завжди має бути за кілька годин до сну, інакше це може обернутися серйозними наслідками для організму.

У чому небезпека пізньої вечері, розповіла нутриціологиня Світлана Нікітчук в своєму Instagram.

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Що відбувається, якщо ми їмо незадовго до сну? Опущу всі наслідки появи зайвої ваги. Адже від ситної вечері перед сном відбуваються і інші внутрішні процеси, шкідливі для організму, – зазначила Нікітчук.

Вона пояснила, що вуглеводи підвищують рівень вироблення інсуліну, і, відповідно, енергії, яка не встигає витратитися за ніч.

Інсулін уповільнює вироблення гормону мелатоніну (що відповідає за ріст м'язової маси та ін.), який особливо активний у нічний час. Нестача мелатоніну призводить до проблем зі сном (складно заснути, важко виспатися).

За словами нутриціологині, для того щоб висипатися, варто засипати трохи голодними (це не стосується людей з нюансами по здоров'ю).

При переїданні на ніч знижується швидкість метаболізму і не встигає відновлюватися нервова система.

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Під час сну продукти харчування перетравлюються гірше. При цьому підшлункова залоза все одно буде виробляти ферменти для розщеплення, жовчний почне процес вироблення жовчі. Але вночі ці речовини не будуть використовуватися за призначенням. Жовч застоюється, що може утворювати камені, а в кишечнику привести до розмноження гнильної мікрофлори. У результаті навіть кров отруюється цими токсинами, – пояснила Світлана Нікітчук.

Вона підкреслила, що це не означає, що потрібно голодувати. Рішенням проблеми стане правильний підбір складу вечері, а також інтервалу між останнім прийомом їжі і сном.