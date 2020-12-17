Последний прием пищи всегда должен быть за несколько часов до сна, иначе это может обернуться серьезными последствиями для организма.

В чем опасность позднего ужина, рассказала нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram.

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Что происходит, если мы едим незадолго до сна? Опущу все последствия появления лишнего веса. Ведь от плотного ужина перед сном происходят и другие внутренние процессы, вредные для организма, – отметила Никитчук.

Она пояснила, что углеводы повышают уровень выработки инсулина, и, соответственно, энергии, которая не успевает израсходоваться за ночь.

Инсулин замедляет выработку гормона мелатонина (отвечающего за рост мышечной массы и пр.), который особо активен в ночное время. Недостаток мелатонина приводит к проблемам со сном (сложно уснуть, тяжело выспаться).

По словам нутрициолога, для того чтобы высыпаться, стоит засыпать немного голодными (это не касается людей с нюансами по здоровью).

При переедании на ночь снижается скорость метаболизма и не успевает восстанавливаться нервная система.

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Во время сна продукты питания перевариваются хуже. При этом поджелудочная железа все равно будет вырабатывать ферменты для расщепления, желчный начнет процесс выработки желчи. Но ночью эти вещества не будут используются по назначению. Желчь застаивается, что может образовывать камни, а в кишечнике привести к размножению гнилостной микрофлоры. В итоге даже кровь отравляется этими токсинами, – пояснила Светлана Никитчук.

Она подчеркнула, что это не означает, что нужно голодать. Решением проблемы станет правильный подбор состава ужина, а также интервала между последним приемом пищи и сном.