Сон і схуднення: як вони пов'язані між собою – пояснення дієтолога
Якщо у вас немає налагодженого режиму сну, позбутися зайвої ваги буде дуже важко. Розповідаємо, чому правильний сон – запорука здоров'я й хорошого самопочуття.
Дієтолог Юрій Павлюкевич у своєму блозі в Instagram повідомляє про те, чому важливо лягати спати вчасно.
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Важливо спати саме в нічний час, коли виробляється мелатонін / Фото ukrainianwall.com
Від якості сну залежить загальний стан людини і її самопочуття протягом дня.
Під час сну виробляється мелатонін – гормон, що регулює процеси засинання та неспання. Він виконує чимало біологічних функцій, у тому числі регулює цикли сну.
Пік вироблення мелатоніну триває з 11 години вечора до 4 години ранку. Якщо ви не спите у цей час – то й потрібна кількість гормону не виділиться.
Тільки при дотриманні режиму сну можливо ефективно позбуватися зайвої ваги / Фото lifestyle.segodnya.ua
Якщо в людини порушені біоритми, вона:
- набирає зайву вагу й не може схуднути,
- не має достатньо енергії для ефективної роботи й тренувань.
Функції мелатоніну:
- зниження рівня стресу,
- розслаблення м'язів,
- детоксикація печінки, мозку й нервових клітин,
- відновлення обмінних процесів в організмі,
- зниження тиску,
- регуляція мозкової активності,
- мелатонін є антиоксидантом.
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Для того, аби нормалізувати сон:
Для того, аби спати краще, можна використовувати маску / Фото news.myseldon.com
- регулярно провітрюйте кімнату перед сном,
- прогулюйтеся на свіжому повітрі увечері,
- намагайтеся відключати всі електронні пристрої за годину до сну,
- спіть у темряві й тиші: за потреби використовуйте маску й беруші,
- засинайте та прокидайтеся в один і той же час,
- не їжте за 3 години до сну, щоб шлунково-кишковий тракт мав змогу відпочити.
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