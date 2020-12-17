Якщо у вас немає налагодженого режиму сну, позбутися зайвої ваги буде дуже важко. Розповідаємо, чому правильний сон – запорука здоров'я й хорошого самопочуття.

Дієтолог Юрій Павлюкевич у своєму блозі в Instagram повідомляє про те, чому важливо лягати спати вчасно.

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Важливо спати саме в нічний час, коли виробляється мелатонін / Фото ukrainianwall.com

Від якості сну залежить загальний стан людини і її самопочуття протягом дня.

Під час сну виробляється мелатонін – гормон, що регулює процеси засинання та неспання. Він виконує чимало біологічних функцій, у тому числі регулює цикли сну.

Пік вироблення мелатоніну триває з 11 години вечора до 4 години ранку. Якщо ви не спите у цей час – то й потрібна кількість гормону не виділиться.



Тільки при дотриманні режиму сну можливо ефективно позбуватися зайвої ваги / Фото lifestyle.segodnya.ua

Якщо в людини порушені біоритми, вона:

набирає зайву вагу й не може схуднути,

не має достатньо енергії для ефективної роботи й тренувань.

Функції мелатоніну:

зниження рівня стресу,

рівня стресу, розслаблення м'язів,

детоксикація печінки, мозку й нервових клітин,

печінки, мозку й нервових клітин, відновлення обмінних процесів в організмі,

в організмі, зниження тиску,

регуляція мозкової активності,

мелатонін є антиоксидантом.

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Для того, аби нормалізувати сон:



Для того, аби спати краще, можна використовувати маску / Фото news.myseldon.com